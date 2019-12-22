讓癌症變成慢性病！永齡健康基金會攜手7大國際生技廠推「精準健康」

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）永齡健康基金會與台大永齡健康研究院，於21日共同舉辦「新醫療百年工程薪傳論壇」，並宣布將與國際七大頂尖生技公司聯盟合作。永齡健康基金會創辦人郭台銘表示，希望藉由此舉拋磚引玉，偕同各界菁英貢獻心力，讓台灣成為華人世界的領頭羊，挑戰未來百年內，共同解決人類於癌症、傳染病、慢性病及老化的威脅。

郭台銘於致詞時提到，癌症不僅是人類的天敵，更是醫學界的一大挑戰，前幾天他曾參訪美國矽谷、舊金山、洛杉磯、聖地牙哥等地，看到當地科技發展已朝向人類健康、生醫工程、基因工程等，而這些科技可為高齡化社會的生活品質帶來很大的提升。

郭台銘亦表示，希望未來將美國科技公司引進台灣，與台灣的資通科技（ICT）、臨床醫師合作，讓民眾活得更健康，也能減輕國家、社會成本。此外，藉由人工智慧的技術，解決醫師高工時的勞動型態，讓醫師有更多時間研究治療方法，成為台灣另一大重要產業。

永齡健康基金會十年多來，透過捐贈台大癌醫中心醫院、成立台大永齡健康研究院、號召以癌症基因臨床研究為題的「永齡華人抗癌聯合行動」，為台灣精準醫療貢獻一份心力。以「永齡華人抗癌聯合行動」為例，此計畫所推動的乳癌及血癌基因檢測，目前已啟動8個臨床研究計劃，每年近8,000名乳癌及血癌病患受惠，並可執行近12,000次基因檢測。

因此以過去努力為根基，連結國內外頂尖醫療團隊，更促成此次與七大國際頂尖生技大廠簽署合作備忘錄的機會。台大永齡健康研究院長楊泮池表示，台灣已有完善的醫療體制，結合各界的專業，未來讓癌症變慢性病更是指日可待。新醫療百年工程的願景中，除了精準醫療外，也該進一步瞄準「精準健康」，從疾病治療，推進至預防醫學，透過新科技達到健康促進。