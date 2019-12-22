【台灣2020大選倒數20天】民進黨兩位「副總統」合體　為雙北立委參選人造勢

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）副總統陳建仁、民進黨副總統候選人賴清德今(22)日共同領軍「台灣要贏、雙北同行」車隊掃街活動，拉抬雙北立委參選人。陳副總統說，這代表勝選的決心，雙北贏，台灣就贏。

陳副總統與賴清德上午共同出席記者會，並致贈立委參選人球棒，象徵立委選情「紅不讓」（全壘打），隨後戴上棒球帽，車隊從木柵動物園出發，由陳副總統帶領車隊走遍台北市，賴清德車隊則是轉入新北市拜票，希望雙北市民明年1月11日支持民進黨的總統、區域立委以及不分區立委，用三張選票顧台灣。

中央社引述陳副總統表示，動物園是充滿快樂與歡笑的地方，希望選舉也像參觀動物園一樣，選民在選後對未來充滿希望與想像。會帶給人民幸福美滿的就是總統蔡英文、副手賴清德與行政團隊，希望大家一起快樂出航、守護台灣民主與主權，讓2300萬人生活幸福美滿。

陳副總統說，「2020台灣要贏」不是選舉口號，而是對台灣的責任，「台灣要贏、雙北同行」也不只是掃街代號，而是代表勝選的決心，雙北贏，台灣就贏，盼一同揮出強棒，讓雙北立委席次紅不讓。

賴清德說，今天是冬至，家家戶戶都會吃湯圓祈求平安順利，在政治工作目標上，也是希望讓台灣民眾安居樂業，台灣要贏最重要的目標也是在此。他與陳副總統在雙北進行有史以來第一場「雙副雙北同行」的競選活動，希望贏得雙北父老鄉親的支持。

賴清德指出，雙北在地理上是台灣頭，人口也最重要，在台灣發展中扮舉足輕重的角色，現任副總統與副總統候選人選擇在雙北首先同行，就是要向雙北民眾報告，他們共同努力、共同守護台灣的決心，若雙北贏，台灣一定可以贏，可以守護台灣、捍衛民主，盼雙北立委席次過半。

副總統陳建仁車隊到中正、萬華區，以無黨籍身分參選立委的林昶佐上車後，陳副總統遞給他親筆簽名的球棒，代表「台北強棒、立委紅不讓」；林昶佐也帶領陳副總統一手比出「搖滾手勢」、一手比出6號，路邊民眾則大聲替林昶佐加油、高喊「凍蒜」。

陳副總統車隊隨後在中午抵達民進黨立委參選人吳怡農位於松山區的競選總部，並與吳怡農、民進黨立委參選人許淑華共進午餐。三人享用選區內店家製作的披薩、蘋果派甜點與水果，強調都是使用台灣食材，也不忘幫店家打廣告。

此外，在晴光市場擺攤賣水果、曾協助逮捕偷拍之狼與鬥毆男的「正義哥」李金澤，因外型酷似吳怡農而被稱為「小吳怡農」。他今天帶著水果出席力挺吳怡農，並笑說，自己擺攤時常被誤認，親眼看到吳怡農時也不禁訝異「怎麼跟自己這麼像」。