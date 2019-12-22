大提琴家郭虔哲號招國際好手　台北美術館擠滿人潮聽音樂

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北市立美術館（北美館）首次舉辦音樂會歡慶36週年館慶，在旅美大提琴家郭虔哲的號招下，吸引國內外音樂家前來助陣，許多人更是第一次踏進美術館，雖然音樂會已於21日晚間落幕，但北美館持續推出精彩的系列展覽。

面對一大片落地窗，偶而看見窗外飛機呼嘯而過，伴隨悠揚樂聲十分享受！北美館36週年館慶「管中音樂盒」音樂會吸引人潮擠滿一樓大廳、2樓及3樓，只為了一賭旅美大提琴家郭虔哲領軍國內外大提琴好手及豎琴家演出，此外，北美館更推出系列活動及展覽慶歲末，像是台灣書法名家董陽孜回顧展、坎城金獎名導阿比查邦個展等，一同透過藝術陶冶性情。



管中音樂盒音樂會吸引人潮擠滿北美館，許多民眾更是首次踏進美術館（圖/台灣英文新聞Lyla）



首席大提琴家郭虔哲也為指揮，帶領21位音樂家呈現一場國家級的演出（圖/台灣英文新聞Lyla）

北美館建築師高而潘先前帶著返台的郭虔哲參觀北美館，郭虔哲一踏入大廳後馬上被場館內的設計給吸引，他認為如此跳脫傳統設計的建築空間符合迴響條件，很適合舉辦演奏會，因興起此念頭之後千方百計說服館方答應。

北美館館長林平表示，聽說很多人今天（21）都是第一次進來北美館，當初郭虔哲提出在美術館舉辦音樂會時感到很難以置信，之後他企圖說服北美館只為了兩個理由，一是希望音樂能奉獻給當代美術館，二是結合音樂及藝術向高而潘先生致敬。

北美館表示，早在30餘年前，建築師高而潘著手設計時，館體以東方建築的斗拱元素為造型靈感，用交錯的管狀設計建構出可獨立或串聯的現代性展覽空間，然而，高而潘對美術館的期待不止於靜態的視覺藝術展覽，館內挑高超過十五米的宏偉大廳，正是建築師設想美術館「不僅是展場，也可以是一個展演空間」的伏筆。



大提琴家郭虔哲（圖/台灣英文新聞Lyla）

此次，在郭虔哲的號招下，聚集20位國內外大提琴家及一位豎琴家演出，包含於今（2019）年受邀於第二屆歐洲運動會聖火點燃儀式擔綱獨奏演出的旅義大提琴家林若禪、豎琴家梁嘉芫曾受邀在紐約卡內基廳舉行個人獨奏會、及演奏會曾被BBC及紐約公共廣播電台（WNYC）線上直播的法國大提琴家Andrei Kivu。

郭虔哲表示，演奏會中將演出他的耶魯大學碩士班教授自創曲目，希望追思這位於不久前辭世的良師益友。

此外，郭虔哲也帶來最新專輯《虔靜時刻》（Amazing Grace）的許多首經典名曲，讓現場觀眾聽得如癡如醉。音樂會已於21日晚間舉行，開演前早已吸引人潮擠滿北美館，由於限量的座位號碼排早已發完，許多觀眾更是隨性的席地而坐，也有許多小朋友前來一同欣賞音樂。

接下來，北美館也推出許多冬季展覽，現正展出台灣女性書法大師董陽孜的回顧展「董陽孜：行墨」、坎城金獎名導阿比查邦個展「阿比查邦．韋拉斯塔古：狂中之靜」、台灣澳洲國際交流策展「小說：雙城計畫」等，詳情請前往官網或臉書查詢。



「董陽孜：行墨」（圖/北美館）



阿比查邦展覽（圖/北美館）