美國對伊加緊制裁　伊朗盼與日本合作謀出路

魯哈尼（左)是近20年來第一位造訪日本的伊朗總統。​​​​​​​ 右為安倍首相。美聯社 魯哈尼（左)是近20年來第一位造訪日本的伊朗總統。​​​​​​​ 右為安倍首相。美聯社

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 去(2018)年美國總統川普宣布毀棄歐巴馬在2015年與伊朗簽訂的核協議後，美國還要求盟國對伊朗施加經濟制裁，禁止伊朗石油出口，因此伊朗開始尋找新的出路。

伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani) 12月20、21日前往日本進行訪問，他也是19年來第一位造訪日本的伊朗總統。

魯哈尼說，與首相安倍晉三相談甚歡，兩國正在研議要如何幫助伊朗突破美國的封鎖，雙方都有各自的方案，不過最主要還是以在能源、石油領域刺激兩國經濟互利為主。

在美國制裁伊朗之前，日本一直是伊朗石油最大的進口國之一，除此之外，現在也是美國盟邦中持續與伊朗保持友好關係的國家之一。

不過一名參與協商的日方官員告訴記者，日本並沒有在會談中跟伊朗談到石油出口的問題，而是就日本是否加入美國主導的「護油」艦隊進行討論。

目前看來，日本打算獨立在美國的艦隊之外，自行派遣一艘驅逐艦和一架飛機在波斯灣當地進行調查任務，相較於美國要直接進入伊朗腹地荷姆茲海峽作業，日本選在阿曼灣、北阿拉伯海與亞丁灣附近，較不會刺激伊朗的敏感神經。

不只日本，曾支持歐巴馬與伊朗簽訂核能協議的部分歐盟國家，明(2020)年1月開始也會派遣軍艦在附近保護航道，法國為首的國家對美國帶領的行動也有所疑慮，目前也傾向於利用「歐洲方案」單獨行動，而非跟隨美國。