【台灣2020大選倒數20天】分進合擊雙北輔選　韓國瑜重提恢復特偵組

國民黨總統候選人韓國瑜（中）22日陪同立委參選人汪 志冰在台北市關渡宮參拜造勢，向支持者拱手致意。中央社 國民黨總統候選人韓國瑜（中）22日陪同立委參選人汪 志冰在台北市關渡宮參拜造勢，向支持者拱手致意。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）距離2020年大選只剩下20天，國民黨總統副總統候選人韓國瑜、張善政，今天(22日)上午分進合擊，分別替台北、新北市國民黨立委參選人孫大千、汪志冰及羅明才輔選。韓國瑜重提恢復特偵組，張善政則口誤「票投民進黨區域立委」。

韓國瑜上午前往台北市霞海城隍廟及關渡宮參拜，替孫大千、汪志冰輔選。由於今天適逢週日，又是冬至，不少支持者湧入城隍廟、關渡宮，將現場擠得水泄不通。中央社報導，當韓國瑜到場時，支持者紛紛揮舞手中的國旗，高喊「韓國瑜當選」、「國民黨勝利」的口號。

韓國瑜在關渡宮參拜時，看到有民眾舉著「恢復特偵組，全民查貪腐」時表示，這真的是代表廣大人民的心聲，人民心中都有包青天，期待政治清明、清廉，人民最低的要求是希望政府好好做，讓人民安居樂業，所以他要恢復特偵組，恢復台灣的乾淨政治、清廉政府，為中華民國努力。

韓國瑜說，今天適逢冬至，冬至一到，天地間的陽氣、正氣，以及欣欣向榮的氣氛都會揚起，陰暗面將會遠離。古時候政府官員未到城隍廟參拜，不得擔任公職，今天他到城隍廟參拜，期待台灣民主政治更親民、清廉、貼近基層需要，這才是民主政治最可貴的一面。

張善政上午則赴新北市新店安坑地區，出席「國民黨總統候選人韓國瑜暨羅明才安坑聯合競選總部」成立大會，由於張善政20日在副總統政見發表會時，曾表示台灣友邦史瓦帝尼助益小，但他上午面對媒體喊話詢問此議題時，均未回應。

張善政在致詞時還發生小插曲，口誤說出「請1票拉10票、拉100票，票投民進黨區域立委」，讓台上貴賓一陣尷尬，但他隨即更正，強調總統票要投給2號韓國瑜及張善政，記得不能投給民進黨。

張善政也批評蔡總統的能源政策，他提到，若2025年非核家園實現、關閉核電廠並進行離岸風電，每年電費將多花費新台幣2500億元，也就是說民眾一年要多花5萬元的電費，加上民進黨與風電廠商簽約20年，屆時每人就要花費100萬元繳電費。

張善政說，雖然民進黨聲稱漲的是工業用電，但工業用電最後也會透過物價上漲，影響到一般民眾家庭用電。