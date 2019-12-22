把美術館搬進台北咖啡館　多位台灣新銳藝術家進駐展覽　讓生活與藝術零距離

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）藝術殿堂不再高高在上，很可能就在你家巷口的咖啡館！近年來，藝文空間媒合平台公司將藝術展覽搬進了咖啡館，當你坐在咖啡館裡，咖啡芬芳撲鼻香之時，眼前欣賞的可能是旅歐多年創作家、台灣新銳藝術家以及得獎無數的藝術作品，讓你用一杯咖啡的時間，感受一場絕美的藝術饗宴。

自2018年開辦以來，The Bridge Art媒合了無數台灣頗具特色、氛圍迷人的咖啡館、餐館、旅店等，邀請多位藝術家輪流進駐展覽、舉辦藝文活動。以「一月一點」、「一期一會」的方式安排「同步交叉巡展」。

也就是說，同一個咖啡館在三個月期間可以接連看到不同藝術家的作品，藝術家則能在不同型態的場域間，接觸到各種層面的消費者；有人氣的餐飲空間為藝術家帶來觀者，也因為藝術賞析而導入更多客人，兩者之間衝撞出不同火花。

The Bridge Art創辦人張家華表示：「在紛擾的時代中，我們需要更多精神滋養。The Bridge Art希望能夠幫助有才華的藝術家走入人群，打造更多曝光舞台；同時也讓優質店家擁有更豐富的內容吸引客人，創造更好商機。」

其中最大贏家莫屬消費者了，只要一杯咖啡、一頓餐的消費，無須任何入場券，即能悠哉、舒服地享受藝術作品的洗滌，五感體驗一次到位。

自明(2020)年1月開始，The Bridge Art特別策劃「藝食無缺」主題展，安排多位風格迥異的藝術家展覽，包括由西潘A聯展(西桃、潘祥恩、AB Wang)打頭陣率先起跑，緊接著由原點畫室黃士綸領軍教師聯展，鳥控與Manting聯展、吳筱瑩、NIU FY Art、橘枳等多位藝術家隨後，分別在INSTIL、貝克宅、Middle Name、Tahoja、棧酒食吧、昭和浪漫冰室等六家餐飲空間展出。

延續開年的一連串展覽，2月後有16個店家陸續參與，透過蓬勃的藝術活動，期待能帶起更多正向的刺激，也希望廣邀台灣有才華的藝術家及各方店家響應參與，讓藝術不只是藝術，進入藝術殿堂，可以如此簡單。藝術是生活，生活是藝術的夢想不再遙不可及。