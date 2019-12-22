菸害不只傷肺　每天多抽5 根菸　增加12%中風風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）根據衛福部死因統計，心血管相關疾病所造成的危害已接近十大死因之首的癌症，而菸害是造成心血管疾病的重要危險因子，但統計也指出，男性心肌梗塞患者在急性梗塞後，仍有超過3成的患者未戒菸，顯示民眾對吸菸造成心血管危險的認知性仍不足。

衛生福利部107年死因統計，心臟疾病、腦血管疾病、高血壓性疾病等心血管相關疾病占據國人十大死因中的3項，其中菸害是造成心血管疾病的重要危險因子，佔心血管疾病死亡人數的17%。

美國疾病管制局(CDC)出版的菸害報告曾指出，男女性吸菸者比非吸菸者有高達2至7倍的心血管疾病死亡風險；而且，吸菸者的配偶、父母、家人暴露於二手菸，也會大大提升死於中風與心臟病的機會。

臨床研究顯示，菸品中的尼古丁等物質，會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性，一旦引發阻塞會造成缺血性中風，若是血管破裂，則會造成出血性中風，菸品對心血管造成的惡劣影響，也容易引發心肌梗塞。

國健署王英偉署長表示，吸菸也會增加中風及多發性硬化症發生率，每天多抽5 根菸，會增加12%中風的機會。吸菸也會增加1.81倍罹患多發性硬化症的機會。研究也指出，中風後繼續抽菸，會增加再次中風的機會。

中華民國血脂及動脈硬化學會榮譽理事葉宏一表示，男性肺癌患者在罹病後其吸菸率會由77.8％降至7.7％，但男性心肌梗塞患者在急性梗塞後，仍有35.6%患者未戒菸，而男性在中風後，亦還有2至3成未能戒菸，顯示民眾對吸菸造成心血管危險的認知性仍不足。

國健署呼籲，只要開始停止吸菸，體內的尼古丁、一氧化碳與菸焦油就開始排出，不再堆積，戒菸1年，罹患冠狀動脈心臟病機率減少一半!因此提醒吸菸民眾「越早戒菸，效果越好」，如能盡早戒菸，就能降低因心血管疾病的發生導致無法挽回的憾事。