216年來頭一遭 巴黎聖母院今年取消耶誕彌撒

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）今年4月舉世聞名的世界文化遺產巴黎聖母院遭祝融重創，法國官方證實，巴黎聖母院今年將無法舉行耶誕彌撒，這是自1803年以來頭一遭。

一年一度的耶誕彌撒即將到來，但8個月前才發生大火的法國著名地標巴黎聖母院，今年確定將無法舉行耶誕彌撒。媒體引述巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）說法，平安夜子夜彌撒仍會由聖母院院長施沃維（Patrick Chauvet）主持，但地點改在附近的聖日耳曼奧塞爾教堂（Saint-Germain l'Auxerrois）。

被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的巴黎聖母院，今年4月15日遭祝融肆虐，燒毀哥德式尖塔、主體木結構屋頂以及眾多珍貴文物。

巴黎聖母院過去兩世紀以來於耶誕節一直維持開放，包括二次世界大戰納粹占領期間也不例外，僅於18世紀末和19世紀初反天主教革命期間被迫關閉。

近千年歷史古蹟法國巴黎聖母院8個月前遭到大火吞噬後，法國官方持續展開修復和重建作業，法國文化部於10月表示，承諾捐助或已募得重建經費將近10億歐元。而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也曾表示，要在5年內全面修建擁有8世紀悠久歷史的巴黎聖母院。