最美公路西濱快速公路27日全線通車　未來將設置休息站

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）交通部公路總局表示，西濱快速公路芳苑至大城路段通車將於12月27日通車，屆時除串連彰化縣境內西濱快速公路未通車路段，亦完成西濱快速公路後續建設計畫最後一哩路。而新竹縣仍有一段是通行側車道，農曆年前高架完成後會更優化。

交通部林佳龍部長表示，台61線由南到北308公里，這條路就是CP值最高的幸福公路，不只是沒有收費的快速公路，以後也會結合地方觀光，讓大家能夠南北自由行，體驗在地文化，未來也會設置休息站，推廣地方特產，促成地方經濟與觀光發展。

彰化縣長王惠美表示，台61線中部路段全線通車後，未來民眾進來到彰化縣，往北可以到伸港，沿著海岸線行駛也可以到線西有塭仔漁港，到鹿港可以看古蹟、嘗美食、逛博物館，還有全世界獨一無二用玻璃打造的媽祖廟，到了福興有福寶的乳牛以及水鳥保護區，往南來到芳苑可以乘坐海牛到潮間帶剝蚵、吃蚵，到大城可以看到很多小麥，歡迎大家有機會多來彰化走一走。

西濱快速公路從民國81年起陸續興建，98年交通部決定將8個中斷路段銜接， 最後一個銜接的彰化芳苑至大城路段，全長約9公里的路段，全線高架橋及路堤段為雙向四車道配置，將於27日通車，亦代表完成西濱快速公路後續建設計畫最後一哩路，期盼能便捷彰化中科二林精密園區等鄰近工業區交通網絡，並帶動地方經濟及旅遊發展。

彰化縣政府表示，本路段通車後，彰化沿海地區往來台中苗栗、雲林嘉義間，中長途旅次車輛就不需要再經由台17線平面道路，可改善重型車輛對地區性道路安全上的衝擊，由芳苑交流道到大城交流道約可減少10分鐘行車時間。同時成為國道1號、國道3號的替代道路，可以改善國道連續假日壅塞情形。