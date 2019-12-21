2020台灣燈會副展區點燈 文心森林公園璀璨登場

2020台灣燈會文心森林公園副展區今（21日）晚點燈，在市長盧秀燕與中台灣6縣市代表一起點亮12道光束後正式開始，將有飄雪和香氛氣息，歡迎大家來台中，好吃、好玩、好住，什麼都好。

2020台灣燈會文心森林公園副展區以「童趣樂園」為主題，規劃生肖遊園地、熱帶叢林、節慶嘉年華、繽紛世界、國際明星會等5大燈區，共52座炫亮燈組。

在點燈儀式之前，盧秀燕與彰化縣、雲林縣、嘉義市、南投縣、苗栗縣、新竹縣等縣市代表，召開「中台灣區域治理平台7縣市首長會議」，宣示明年攜手成立「空污治理專案辦公室」，並簽署「低碳宗教場所認證標章」，會後6縣市代表也一起出席台灣燈會副展區點燈儀式。

盧秀燕表示，愛護民眾的健康是不分黨派、不分中央與地方，這是大家共同的期望，一起關心台灣這片天空，將全力以赴，還給中台灣人民呼吸權。

晚上的點燈儀式在鼓陣聲中揭開序幕，盧秀燕率市府團隊局處首長與6縣市代表，一起在舞台上點亮12道光束後宣布燈會正式開始。

盧秀燕表示，台中好吃、好玩、好住，什麼都好，歡迎大家都來台中，「白天玩台中，晚上賞燈會」。

盧秀燕說，這次副展區有3大亮點，包含從開燈日至元旦期間，每天都會飄下白雪的「光之森林」，元旦及接下來的2個週末，熱帶水果鳥周邊區域將有水果香氛飄逸空中，還有市府特別引進「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」等國際IP授權，扭蛋明星放大成為實體燈組。