台北士林萬麗酒店 年末暖心鉅獻

時近歲末聖誕佳節的來臨，節慶歡聚的氛圍也越添濃郁！台北士林萬麗酒店於12月應景推出「2019 感恩聖誕繽紛歡樂禮籃」，每組NT$3,688，內含主餐餐點二選一、六道經典附餐、萬麗精選紅酒一瓶及聖誕糖果組，即日至2019/12/25開放預訂；此外，今年特別將紅遍各大美妝品牌之「聖誕倒數月曆」結合現場布置規劃，打造星級飯店版大型「聖誕倒數優惠日曆」造景，另同時推出【2019聖誕倒數優惠日曆】活動，於聖誕佳節前夕消費即可打開當日櫃子、享每日限定優惠；於Facebook粉絲專頁也同時進行【與士林萬麗交換禮物】留言抽獎活動，參加即有機會獲得士林萬麗住宿券或餐券。

2019/12/24-25聖誕佳節期間，士林廚房自助餐廳餐檯將應景提供經典佳節餐點，飯店現場另安排現場小提琴音樂演奏表演，並邀請到新生命小組教會星星國小朋友前來報佳音，一同為每位賓客們傳遞溫暖祝福，共度年末暖心佳節。2019即將邁入尾聲，2019/12/31當日於R bar逸庭將舉辦【黑金搖擺、跨樂2020】跨年倒數派對，每位NT$688+10%，票價含法式小點(canapé)饗宴及特選飲品一杯。為迎接2020年第一天，士林廚房自助餐廳將於2020/1/1元旦當日提供「陽光早午餐」，每位NT$1,880+10%，另邀請現場音樂演出，餐檯提供一系列美味健康兼具之元旦限定餐點，敬邀賓客前來以豐盛的餐點開啟新的一年！

台北士林萬麗酒店士林廚房自即日起至2019/12/25(三)應景推出「2019 感恩聖誕繽紛歡樂禮籃」，每組NT$3,688，主餐餐點為鮮嫩烤火雞或60盎司爐烤香料紐約客牛排二擇一，提供民眾可依照不同喜好或聚餐需求選擇；附餐包含經典手作鳳梨火龍果及椹果太妃糖果醬、楓糖培根抱子甘藍、焗烤馬鈴薯千層派、南瓜乳酪蛋糕、義式佛卡夏麵包等經典道地料理，另附贈萬麗精選紅酒一瓶以及聖誕糖果組，適合5至8人共同享用。

聖誕倒數日曆（Advent Calendar），源自於北歐的聖誕節習俗，原意為用來倒數耶穌誕生的日子，進而逐漸演變成西方家庭為家中的孩童準備，自12月起在月曆中每一天都放置不同的糖果餅乾、小禮物或是驚喜，帶著孩子們一天一天倒數迎接聖誕佳節的到來。今年台北士林萬麗酒店也特別將風靡西方多時的傳統，於館內一樓大廳打造「星級飯店版」聖誕倒數日曆大型裝飾造景，以白色及暖紅色調點綴，為聖誕佳節帶入雪白純淨優雅氣氛。更藉著聖誕倒數日曆概念，於全館同時推出【2019聖誕倒數優惠日曆】活動，於12/1～12/25間至士林萬麗入住或餐飲消費，即可打開該日期櫃子，並獲得每日限定優惠，獎項包括萬麗品牌專屬品牌備品組、餐飲消費優惠券、節慶小禮等。美麗的聖誕造景與燈飾更吸引賓客前來合影，感受溫馨華麗的佳節氣息。

2019歲末即將來臨！台北士林萬麗酒店將於一樓時尚酒吧R bar逸庭 舉辦【黑金搖擺、跨樂2020】跨年倒數派對，每位NT$688+10%，票價含特選飲品一杯，以及由主廚團隊特別精心以《海‧陸》為主軸設計提供之各式法式鹹甜小點（Canapé）饗宴。跟著DJ現場live演出，以Smooth Jazz綜合Swing Jazz 曲風，觸動您的視覺及聽覺直至深夜跨年時刻，邀請賓客一同齊聚歡慶2020跨年夜。