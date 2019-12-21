抖音存資安疑慮 美國海軍公告禁用

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）之前才傳出祕密搜集用戶數據的知名中國短影音社群軟體「抖音」（TikTok），本週遭美國海軍以資安疑慮為由，正式禁用，相關單位發放的行動裝置，一律不得下載抖音。

衛報報導，美國海軍17日在軍方專用的臉書上宣布，使用公家發放手機者，若裝置上有抖音app，將無法使用海軍內網。官方不願透露禁用原因，只說是為了因應日益嚴重的威脅。抖音則未作出回應。

據報導，抖音在美國青少年圈相當受歡迎，但近幾個月以來屢屢被監管單位盯上。該軟體2017年推出不久後，即與Musical.ly合併，後被中國字節跳動科技有限公司（Beijing ByteDance Technology Co）以10億美元的代價收購，美國政府已對此一收購案展開調查。

民主黨參議員Chuck Schumer與共和黨參議員Tom Cotton今年10月聯合上書，對抖音的安全疑慮示警，要求有關單位正視其可能構成的情蒐威脅。示警內容提到，此app據悉會審查政治敏感內容，香港示威、天安門、西藏、台灣獨立、維吾爾等議題都難逃審查。此外，該平台亦恐被利用來影響大選。

美國海軍表示，軍方配給的智慧手機，通常容許用戶使用各種軟體，包括社群平台。然而，官方也會不時以安全威脅為由禁用特定軟體。美國國防部發言人Uriah Orland則指出，本月16日的推播的「網路安全意識訊息」（Cyber Awareness Message），就特別點名抖音，呼籲員工注意該app的潛在風險，採取行動保護個資。