新住民唱聖誕歌展台味 手作薑餅屋讓親子都開心

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）聖誕佳節將至，內政部移民署今日提前在台北車站地下街舉辦聖誕節活動，邀請來自印度、日本、越南、緬甸及中國等新住民攜家眷參加，內政部長徐國勇到場與新二代同樂。活動包括親子DIY薑餅屋、有獎徵答、以及糖果一把抓等，新二代們玩得不亦樂乎。

由內政部移民署主辦，義美聯合電子商務股份有限公司協辦的「移起過聖誕，打造溫馨臺灣家」慶祝活動，今（21）日下午在台北車站地下街展開，活動以伊甸基金會─新住民家庭成長中心演唱「台語版」聖誕歌揭開序幕，為聖誕節注入一股濃濃的台語味。

內政部長徐國勇致詞時表示，今天看到這群新住民朋友熟練的唱著臺語版聖誕歌，除了為節日增添趣味外，也很感佩他們努力學習本土語言，融入臺灣的在地生活。

感謝伊甸基金會開設「新移民臺語暨歌謠學習班」，提供新住民學習本土語言的管道，讓他們能充實自己，也更融入臺灣社會。

親子薑餅屋DIY活動讓活動進入最高潮，新二代們在專業老師的帶領下，與爸爸媽媽一起手作薑餅屋，香甜的糖霜搭配略帶辣味的薑餅，綴以棉花糖等，讓小朋友笑的開懷，從無到有做出薑餅屋，讓人相當有成就感。

部長徐國勇表示，為協助新住民適應來台生活，內政部移民署辦理許多關懷與照顧輔導措施，舉凡「初入境關懷訪談服務」、7國語言的「外來人士在臺生活諮詢服務熱線」、5國語言的「新住民全球新聞網」及「新住民培力發展資訊網」、全國各地辦理「移民節多元文化活動」等等，都在在顯示政府對新住民的重視，未來政府也會持續加強對新住民的照顧與輔導，讓新住民在臺生活無後顧之憂。

爸爸來自日本的李知優與爸爸來自印度的詹萌多一起參加移民署活動（圖/ 詹佩姿 提供）

曾參演多部知名電視劇的日本人山田先生（左）本次特別帶女兒來參加移民署活動（圖/ 詹佩姿 提供）