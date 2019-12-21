挺韓、罷韓遊行高雄登場 衝突熱點見警率百分百

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）挺韓、罷韓遊行今（21）日在高雄狹路相逢，初估將有超過30萬人集結，為了避免擦槍走火，高雄市政府、警政署已成立指揮所與應變中心，逾三千警力嚴陣以待。

中央社報導，由公民團體發起的罷免韓國瑜活動「1221WeCare台灣大遊行」，在高雄文化中心集合，下午1時30分出發，遊行路段約4公里，主要在南高雄，行經五福一路至七賢三路口，預計6時30分結束。

「Wecare高雄」在臉書專頁呼籲大家「防栽贓、零衝突、拒挑釁、不理會」，並加入Line @wecaretw 平安網，互相照應。活動發起人尹立預告，終點將設置五米大「鏡球」，在遊行尾聲吊掛升空，以雷射光束、手機燈光照射，訴求點亮民主聖誕、榮光再現高雄。

「1221Wecare台灣大遊行」主辦單位規劃在遊行終點升起一顆直徑約5公尺的「鏡球」（圖／中央社／Ｗecare）

另一方面，韓國瑜陣營「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」，則以北高雄為主場，約1時11分出發，集結地點神農路凹子底公園，路段約3.1公里，行經博愛二路、明誠二路等，終點將有2020勝利活動，預計下午3時30分結束。

風傳媒指出，衝突潛在熱點高雄捷運將達百分百見警率，捷運車廂隨時安排多名制服警察巡邏、站崗，便衣警察也會進駐車廂，若遇滋擾立刻回應管束。