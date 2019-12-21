各地水氣減少氣溫回升 中南部日夜溫差增大

中央氣象局表示，今天白天水氣減少且氣溫回升，各地降雨機率降低，剩東半部、大台北及北部山區有局部短暫雨；北部及宜花高溫約攝氏23到25度，其他地方26至29度，中南部日夜溫差再增大。

氣象局表示，今天清晨前水氣仍多，北部及東半部持續有降雨，其中基隆北海岸雨勢較為明顯，而中南部也有局部短暫雨，白天之後水氣逐漸減少，各地降雨機率降低，剩下東半部、大台北地區及北部山區還有局部短暫雨，其他地區將轉為多雲到晴的天氣。

氣象局指出，清晨仍然偏涼，各地低溫約17至20度，白天隨著東北季風減弱，氣溫回升，北部及宜花高溫約23到25度，其他地方可以來到26至29度，中南部日夜溫差再度增大，請留意氣溫變化適時增減衣物。

此外，基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，尤其基隆北海岸有機會出現突發性大浪；清晨台南以北及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區仍有較強陣風，海邊活動請務必注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊顯示，白天東北季風稍減弱，迎風面竹苗以北及東半部地區擴散條件仍佳，高屏地區位於下風處，仍有利於污染物累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。