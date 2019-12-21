大員新人回娘家「相片、影片、故事」徵件中

台南大員皇冠假日酒店自2017年9月正式營運後，時尚華麗的宴會廳也成為新人喜宴的首選，也成功紀錄不少經典又唯美的幸福記憶，特別舉辦「大員新人回娘家」之「徵愛‧曬幸福」、「徵攝‧情短片」、「徵婚‧好囍事」三大主題活動，邀請2017年9月至2019年12月間曾於台南大員皇冠假日酒店舉辦過喜宴的新人們，將幸福美好和宴客盛況與更多人分享，即日起至2020年1月31日止，開放線上報名http://bit.ly/2S9NMYh，大員新人們可將喜宴美照、喜宴短片、喜宴籌辦過程的浪漫故事上傳報名，一經入選有機會獲得豐盛獎品之外，亦能成為酒店最佳代言人，登上報紙或雜誌版面，成為最佳新人的甜蜜典範。

一對戀人從相愛到結婚，選擇一個最佳喜宴場地完成終身大事是最重要的，且喜宴流程、宴客過程與親朋好友滿滿的祝福，這些都是新人們最難忘的婚禮記事，透過相片與影片完整紀錄這幸福的時刻，也成為新人們最在意的環節。台南大員皇冠假日酒店自2017年9月正式營運以來，已成功促成上百對新人，在時尚華麗的宴會廳中完成最浪漫美好的婚禮。為了重新勾起大員新人們結婚的感動時刻，台南大員皇冠假日酒店舉辦「大員新人回娘家」系列活動。活動一「徵愛‧曬幸福」凡以酒店為拍攝場景的美照皆能報名，每對新人最高限投稿8張美照。活動二「徵攝‧情短片」 凡以酒店為拍攝場景的短片，每組新人最高限投稿1部喜宴短片，長度限3分鐘內。活動三「徵婚‧好囍事」 將籌辦喜宴過程中發生的浪漫點滴的美好回憶化成文字分享，每組新人最多可投稿1篇文章500字以內。線上報名http://bit.ly/2S9NMYh

您的幸福就該大方放閃，凡報名「大員新人回娘家」任一活動，皆可獲得參加獎餐飲8折券乙張，一經評選「徵愛‧曬幸福」每入選1張相片，可獲得元素自助晚餐券2張；「徵攝‧情短片」入選短片者，可獲得彩豐樓合菜券乙張與片皮鴨3吃券乙張；「徵婚‧好囍事」入選浪漫囍宴故事者，可獲得煉‧瓦主題式吃到飽晚餐券4張。以上徵件作品一經入選獲獎者，須簽署同意授權由本酒店作為未來行銷設計之用，有機會登上雜誌或報紙版面，成為最幸福的新人代表。入選名額與得獎名單公布時間將另行公布，並於台南大員皇冠假日酒店網站內公告，並以電話或E-mail方式通知入選得獎者（未得獎者不另行通知）。洽詢專線：06-391-1899分機6221~6224。