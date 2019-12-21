凱達大飯店 搶下年菜主食類「總冠軍」

今年「凱達大飯店」參加蘋果日報年菜評比勇奪雙料獎項，首度推出全新菜色-「藜麥南瓜雙臘紅麴米糕」參賽，就奪下主食類「總冠軍」! 特別針對養生、使用五行蔬食、低油烹調方式，嚴選花蓮特產─無毒藜麥，不含麩質，蛋白質含量近似肉類，並採用東昇南瓜、港式雙臘，同時將藜麥、紅麴等養生食材與糯米均勻攪拌後蒸熟，鬆軟香甜，甜中帶點紅麴酒淡淡香氣，色香味俱全，讓人食指大動。

另一道得獎作品「麥片奶油軟殼蝦」也連續入圍得獎三連霸，獲得海鮮類季軍！有別於以往口味，凱達大飯店主廚－戴于益，特別改良為南洋風味，加入去油解膩的檸檬草碎拌入麥片，以奶油香提味，嚴選進口軟殼蝦、精選奶油、麥片由新加坡進口、將蝦子大火過油約6分鐘，預熱奶油淋在蝦身，裹上甘甜酥脆的麥片，不油不膩，爽口彈牙，為海鮮類的代表作！

由行政主廚戴于益領軍率領優秀的餐飲團隊參與年菜評比，戴主廚擁有超過三十年資歷，擅長上海、粵菜及創意中式料理，曾獲得海內外廚藝比賽無數獎牌，講究真材實料與精湛的好手藝。2020凱達大飯店精心規劃帶有淡淡玫瑰香的「玫瑰燻雞」、以杏仁果、夏威夷果等5種堅果類，搭配主廚特製醬汁，濃郁爽口的「松果燒汁豬肋排」、「年年有餘慶團圓」等豐富菜色。

整組年菜套餐售價NT$8,660元，於2020年1月15日前訂購，即享8折早鳥優惠，所有年菜皆可單點外帶，單點預購3道以上並付清全額，加贈精美保溫袋一只。

預訂年菜請於2020年1月24日(除夕)下午13:00、15:00至飯店3樓宴會廳提領。

更多優惠詳情請洽02-2306-6777、02-2383-6797