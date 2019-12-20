BBC斥資30億打造「與恐龍共舞」　台北小巨蛋最終巡演

「與恐龍共舞」演出於今日起台北小巨蛋登場（圖/就是現場） 「與恐龍共舞」演出於今日起台北小巨蛋登場（圖/就是現場）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）「與恐龍共舞」斥資3億耗費3年將探討恐龍歷史的電視劇搬到舞台上，可見數十隻栩栩如生的恐龍打鬥獵食等刺激場景，加上專業的中文解說讓大家更了解史前時代，於今（20）日晚間起至22日台北小巨蛋一探究竟吧！

由英國知名廣播公司BBC製作的「與恐龍共舞」影集，為首部深入探討恐龍歷史的特輯，在考古學家、生物學家及頂尖的電腦動畫專家合作下，耗時3年、花費近30億台幣結合電腦動畫科技，打造出栩栩如生的恐龍帶大家重回6500萬年前的史前時代。

「與恐龍共舞」在考古學家的帶領下一同進入恐龍世界，活靈活現的恐龍由知名設計師和機械工程師等建造，讓大家穿越三疊紀、白堊紀到侏羅紀，更像上了一堂逼真的生物課，其中，氣場超強的重量級腕龍媽媽更高達11公尺，而每隻恐龍的價值約2台法拉利，總造價約30億台幣。



兩支超強撞牛角龍在激烈的打鬥，在聲光的搭配下更顯刺激（圖/台灣英文新聞Lyla）

導演Ian Waller說明，當初花很多時間討論出現的恐龍種類以及如何打造他們，希望呈現大家熟知的恐龍，也很想在有限的時間內盡可能地說很多有趣的故事。

此次是導演第二次來台，他認為，台灣人十分友善，小巨蛋的環境跟設備都很好，不只觀眾，連他跟團隊都很期待演出。

另有觀眾在擔心安全問題，導演解釋，團隊確保恐龍會離觀眾至少兩公尺遠，有做好防護欄等安全措施，然而，導演還是幽默的開玩笑說道「你們還是要小心暴龍出沒，因為她會咬人！」



導演Ian Waller（圖/台灣英文新聞Lyla）

小恐龍操偶師James Tylor躲在重達50公斤的恐龍服裝下操控道具，身材狀態極佳的他分享，他的工作就是獨自在充滿機關而且很重的服裝下，讓上場的4隻小恐龍活起來！

Tylor說明，在演出前都要進行4至5週的體能訓練，主要針對核心、腿部及背部肌群的訓練，而真正挑戰是要將體能維持在最好的狀態，不然就無法敏捷地扛著超重服裝跑來跑去。

Tylor透露，雖然研究很多資料希望讓恐龍更栩栩如生，但逼真的服裝道具讓演出事半功倍。

在100分鐘的演出裡，精彩的亮點可見異特龍與劍龍打鬥、猶他盜龍掠食、牛角龍爭鬥等刺激到不行的場面，台灣藝人隋棠、黃小柔、蘇打綠小威等更是攜家帶眷前來觀賞。

該節目將於20日至22日台北小巨蛋登場，週末將各有3場演出，詳情請前往官網或臉書查詢。



演出片段（影/就是現場）