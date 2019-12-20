監委質疑刪除防弊規定　台灣中選會: 2020大選恢復舊制「宣布領票與剩餘票數」

圖為中選會9月模擬演練2020年大選投票情況，其中也假想現場有選民撕毀選票時的應變處置。中央社 圖為中選會9月模擬演練2020年大選投票情況，其中也假想現場有選民撕毀選票時的應變處置。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中選會昨(19)日邀集直轄市、縣（市）選舉委員會討論第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投開票作業程序，決定明年（2020年) 1月11日選舉投票日恢復舊制，在開票前將宣布領票人數。

《中時》17日報導，監委仉桂美指出，「投開票所工作人員手冊」原本規定，當投票結束、準備開票前，選務人員必須宣布該投開票所的領票人數及剩餘空白票數，以免有人利用空白票圈選特定人作票，但中選會卻在去年(2018年)九合一大選前刪除了相關規定。

中選會昨晚發布新聞稿表示，中選會對去年選務進行選務檢討，並提出諸多選務改進措施，也虛心面對各界的批評及指教。昨特別邀集直轄市、縣（市）選舉委員會，會商第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投開票作業程序。

中選會說，會中決議，明年2020年1月11日選舉投票日在開票前將宣布領票人數，並會請投開票所選務工作人員，依投開票作業程序辦理投開票。

中選會指出，依總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及其施行細則等法律及法規命令的規定，無論開票前是否宣布領票人數，均屬適法可行的作法，並無任何違誤。因為投票前會展示空票匭，投開票時也有中國國民黨、民主進步黨、親民黨等政黨推派的監察員在場監票，開票時也允許民眾攝錄影，整個過程公開透明，不可能有特定媒體報導暗指的「作票可能」。

中選會說，107年地方公職人員選舉投開票所工作人員手冊取消開票前宣布領票人數的規定，是基於選務單純化考量，依前開選務工作檢討會所為的決定，並未違反相關法律規定。