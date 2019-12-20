光雕好威!板橋林家花園人氣爆棚 再推「光鳥聚福」

國定古蹟林本源園邸首次推出「蝶舞光綴」光雕秀，自 12月12日點亮後，成為旅客夜間朝聖的新地點， 點燈首週三天就突破1萬5千人次參觀，創下自99年開園以來入園 人次的歷史新紀錄。本週再推出「光鳥聚福」科技裝置， 不僅能欣賞拍照打卡，更可以透過手機與光鳥互動， 活動一波波帶你一同玩。

璀燦浪漫光雕投影好吸睛，獲得民眾好評迴響，12月12日閃耀開 幕夜，當日便吸引近3千名民眾入園，週五達3千5百人次， 週六更是突破8千大關，高過歷年來春節遊園人數， 三天總人數約為以往半個暑假入園人次。 甚至在週六第一場光雕秀開播前，入園人數就已達2千3百人總量管 制上限，為顧及遊園品質及遊客安全，文化局適時啟動人流管制， 並由志工引導民衆由後門離場，可見人潮盛況。

新北市文化局表示，本週加碼推出一個浪漫必看亮點，100隻「 光鳥」就在林家花園觀稼樓後方的孔雀籠裡，象徵著「百鳥歸巢、 百福千祥」，民眾只要到現場掃瞄鳥籠旁說明牌上的QR code，就能進入活動首頁，任選一隻喜歡的光鳥， 每隻都有專屬幸運編號及吉祥名字， 選擇光鳥後就會為你閃爍暖黃色彩15秒！還有耶誕節隱藏限定版， 12月24日至12月28日夜訪林家花園， 就能欣賞到百隻光鳥交替閃耀出五光十色繽紛色彩， 與你一同歡慶耶誕佳節！

在藝文展覽方面，繼精采的《神‧技‧藝》傳統藝師特展後，12月 28日將邀請享譽國際的吳興國、林秀偉兩位大師，親自為「《 遊園戲夢》當代傳奇劇場特展」揭幕， 讓民眾近距離觀賞經典劇作戲服的風采，展期至2020年2月16 日，歡迎民眾都來體驗雍容大氣京劇之美！

新北市文化局提醒，「蝶舞光綴」光雕秀限定每週五、 週六及耶誕節檔期(12/24-12/28)、春節連假(1/ 26-2/1)、西洋情人節等特定節日，晚間7點至8點半，每1 5分鐘展演一場，到2020年2月15日止（週一至周四、 周日皆為下午5點關園，無光雕秀）。另為顧及夜遊民眾的安全， 夜間不開放月波水榭、如意池、榕蔭大池等區域， 民眾夜間遊園拍照時，請注意孩童安全，並留意腳步及行走安全。 更多活動詳情請上「林家花園 穿梭浪漫」活動網站，或臉書「國定古蹟林本源園邸─ 板橋林家花園」查詢。