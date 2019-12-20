勞動權益有保障 建教生出頭天

今(20)日是個意義非凡的日子， 阿文仔局長出任務直擊建教生工作現場， 這是新北市建教合作邁入第50年之際， 首位教育局長親自帶隊前往廠家進行現場評估， 關懷建教生職場的工作環境及場域的安全。 張明文局長在評估完現場後，與建教生互動親自操作上清捲、 剪髮及洗吹的頂上功夫，深深體認到要完成這些技藝，真是不簡單， 直誇學生技藝高超，並勉勵學生精益求精，藉由一技之長， 翻轉自己的人生。

能仁家商美容科多年來與卿之森合作共同孕育出不少頂尖的美髮設計 師，其中有4位設計師畢業後服務至今超過20年的歲月， 因為專長與興趣相契合，且工作環境穩定，遂成為終身職業。 到現在這些前輩還陸續傳承技藝，教授學弟妹相關技能， 帶動正向就業能量，因此吸引不少學子選擇就讀建教班。

目前就讀能仁家商美容科建教合作班的陳羿憲， 從國三開始就對美髮業有興趣， 為了能及早接觸廠家進入職場並同時能分擔家計， 故選擇建教班就讀。一開始家人極力反對， 認為男生不適合從事美髮，並應以學業為重，多念書才能有出路， 但羿憲不放棄溝通，終究獲得父母同意。為此， 他更下定決心努力鑽研技藝，用心學習並督促自己時時精進， 以不怕吃苦的精神，高二就考取美容、美髮丙級證照， 並且對外參加冷燙、化妝等多項比賽獲獎， 未來期許畢業後能順利考上美髮設計師。

建教合作班是以就業為導向的學制，提供給有經濟需求的學生， 兼顧工作與就學的可能性。共分有輪調式與階梯式兩種辦理模式， 輪調式為3個月廠家3個月學校上課， 階梯式則是1至2年級在學校，3年級一整年在廠家。教育局依據「 高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法」， 每年針對廠家進行現場評估，以確保學生的勞動權益。 新北市共有9校10科辦理建教班，目前在學人數計有2, 791人，學生就學期間需半工半讀自食其力兼顧學業與家計， 並於求學階段取得職群專業證照，如此努力求學是值得肯定與關注。

新北市自108年起加碼推動4年4億元「贏得未來‧技職人才」 計畫，全面提升新北市技職教育品質，持續深化學生之專業技能， 並鼓勵學校與產業界雙方共同合作下， 培育具備實作及跨域力的專業技術人才，透過職業技能訓練， 連結產業資源，擘劃新北學子職能生涯。