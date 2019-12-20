【更新】台灣2020大選副總統政見會 賴清德張善政砲火猛烈•余湘籲擱置反滲透法

左起依序為民進黨副總統候選人賴清德、親民黨副總統候選人余湘、國民黨副總統候選人張善政。中央社 左起依序為民進黨副總統候選人賴清德、親民黨副總統候選人余湘、國民黨副總統候選人張善政。中央社

更新時間: 2019-12-20 20:26

首次發稿: 2019-12-20 18:17

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）今天副總統候選人政見發表的順序依序為張善政、賴清德、與余湘。

國民黨副總統候選人張善政一開始就痛批，自從2016蔡總統上任以來，蔡政府領導下的台灣，沒有分享經濟和區塊鏈等創新觀念，反而利用新科技製造數位威權 。

張善政同時批評蔡政府漠視中國崛起的事實，對兩岸往來提不出因應對策，導致台灣經濟低迷，包括觀光業在內的各行各業苦不堪言，更迫使台灣年輕人離鄉背井到海外找工作機會。

他還說，民進黨政府只會吹噓、美化數據、欺騙選民，等於是在告訴人民「何不食肉糜」。他認為蔡總統距離人民實在太遙遠了，完全不知民間疾苦。

張善政也認為賴清德所提出的政見，不脫民進黨意識形態。而且部分主張三年前上任時就該做了，而非現在來做。

張善政因此決心與韓國瑜共同努力下架蔡政府，為促進台灣和平繁榮。張善政特別拿出事先準備好的小道具，一條一條說明他和韓國瑜提出的十大數位行動計畫與庶民經濟希望工程，希望讓台灣成為經濟和數位強國。

民進黨副總統候選人賴清德則強調，為了不辜負人民對民進黨的付託，民進黨將民主、和平、繁榮視為國家重要戰略計畫。

他說，面對中國打壓，民進黨責無旁貸。習近平年初提出的習五點，只有一個中國原則，只有一國兩制，完全沒有台灣或中華民國表述的空間。

他引用外媒報導稱，台灣2020大選是對中國問題的公民投票，也希望香港泛民的勝利，在台灣再度發生。

賴清德抨擊國民黨面對中國改變兩岸現狀、破壞印太地區和平、卻毫無警覺與作為。他引用以色列總理納坦雅胡的話說，和平不是一紙協議或少數幾人可達成，必須靠一個獨立自主的國家。

賴清德說，在蔡總統領導下台灣加強國艦國造，促進經濟繁榮，民間投資實質成長率六年最好。唯有這樣的台灣才有能力協助中國民主化。

他同時強調2030年台灣將成為一個智慧國家，讓人民生活品質更加提高。台灣也將成為一個永續國家，善盡地球村責任。

親民黨副總統候選人余湘，則以一個媽媽的身分，用沉重心情來看台灣的現況。她說自己雖然是政治素人，但有多年企業經理人的身分。而管理公司也是政治， 沒有一個人可以置身事外。

藉著今天的場合，她提出了親民黨包括兩岸分治與義務教育向下延伸3年等具體的十大政見。

她批評第一次總統政見會藍綠都沒提出政見，反而成了辯論會，認為台灣過度激情的選舉，讓全國從總統到各級部會主管甚至市長都消失，兩大黨利用各種資源迎戰甚至毀滅對手，真的是一場醜陋的選戰。

她強調自己代表人民的聲音，大聲疾呼蔡政府擱置反滲透法，否則只會撕裂人民情感。

她說兩大黨忽略親民黨也遠離人民，不問民間疾苦，不問經濟發展，只顧修理對方。讓台灣成了選舉暗黑帝國。

她呼籲選民不要被兩大黨操弄，應該拒絕謊言，相信真理，期待宋楚瑜和她創造一個充滿希望與自信的台灣。她強調維持現狀不可能一成不變，親民黨主張要用政治智慧，視國際社會實際情況來彈性調整政策以便維持兩岸的現狀。期望兩岸對等分治、和平發展。

第15任總統副總統選舉副總統候選人電視政見發表會 公視超連結

首次發稿: 2019-12-20 18:17

【台灣2020大選】副總統政見會今晚7時登場 精彩可期

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2020年台灣將舉行第15任總統副總統選舉，副總統候選人唯一的一場電視政見發表會，將於今天(20日)晚間舉行，包括民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政與親民黨副總統候選人余湘3人將同台較勁。

3位副總統候選人當中，張善政及賴清德先後擔任過行政院長，對國政議題並不陌生，政治素人余湘則有「廣告教母」美譽，今晚的政見會，勢必也很有看頭。

中選會昨(19)日下午透過新聞稿表示，第一場總統候選人電視政見發表會已於18日首輪交鋒，三組候選人首度同台講述政見，緊接而來就是副總統候選人電視政見發表會。

中選會表示，今天晚間7時開始，余湘、張善政與賴清德等3位副總統候選人，將進行政見發表，在公視與中選會官網同步直播。此外影音檔案將保留在中選會官網上，供民眾隨時點播觀看。

中選會規劃，按照總統政見會的模式，副總統候選人分3輪發表政見，每一輪10分鐘，共發表30分鐘，發表順序依候選人報到順序抽籤決定。

中選會說，總統候選人政見會接下來還有兩場，分別為25日下午2時由中視轉播、以及27日晚間7時由台視轉播。

第15任總統副總統選舉副總統候選人電視政見發表會 公視超連結