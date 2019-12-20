駐泰處推「泰國台灣觀光季」 泰籍旅客來台憑票根即可喝免費飲料

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）駐泰處為促更多泰國遊客赴台旅遊，規劃舉辦「2020泰國台灣觀光季」，提供專屬優惠。泰國籍旅客明年2月至4月赴台旅遊，僅需憑泰國護照便可享有食、住、行、育、樂等多項優惠

根據統計，10月份泰國約有4萬4千人次訪台，較上年同期增長41.62%。2019年截至10月，泰國遊客訪台已達321,086人次，超過2018年全年人數，泰國已穩居前10大入境台灣市場第1名。

駐泰國代表處於本（20）日舉辦活動記者會，童振源代表於記者會中致詞表示，泰國遊客赴台旅遊人數已創新高，為了鼓勵更多遊客赴台，代表處推出了「2020泰國台灣觀光季」活動，邀請泰國朋友赴台旅遊。

台灣觀光季活動特彙整全台優惠，目前共有14個縣市共襄盛舉，總計提供超過200項優惠。

在交通及通訊的部分，於中華航空官網購買機票，華航將提供限量免費網路SIM卡及曼谷-台北航線3％ Off的折扣，而長榮航空已宣布將於2020年4月開闢台北-泰國普吉島直飛航線，將特別為本次觀光季活動推出曼谷-台北、普吉島-台北航線特別機票優惠。

交通部觀光局提供限量500張台灣燈會限量版悠遊卡；台灣高鐵公司提供2月期間購買高鐵三日周遊卷及高鐵彈性二日周遊卷一律享有20％ Off的優惠好康給泰國民眾。

台灣一芳水果茶配合觀光季特別提供10張曼谷-台北機票抽獎活動，於2020年2月至4月期間至一芳水果茶曼谷門市消費金額100泰銖以上，並按讚粉絲專頁便可參加機票抽獎，期間泰國旅客赴台憑機票票根也可至台灣一芳水果茶門市兌換免費飲品。

駐泰代表處期許藉由「2020泰國台灣觀光季」的舉辦，結合泰國旅客免簽證的政策，串連教育、醫療、科技等領域，持續行銷推廣台灣旅遊，讓泰國旅客親身感受台灣的溫度與風貌，再創台泰觀光交流新高峰。