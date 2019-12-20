台灣台東赫見火箭試射場　未取得村民共識27日暫緩發射

此為示意照 (圖/官方網站) 此為示意照 (圖/官方網站)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台東縣達仁鄉南田部落安朔橋附近，最近出現神秘的綠色建築物，今(20)日證實是晉陞太空科技公司的探測火箭試射場。

該公司原計畫這個月27日發射首枚太空探測火箭，但由於村民不同意，將先暫緩。

中央社報導，距離核廢料最終處置場候選場址不遠處的南田海邊，最近蓋起綠色建築，村民議論紛紛，不知道建築物的用途。

達仁鄉南田村部落會議，日前通知鄉公所和村民，在今日召開部落會議，邀請位於苗栗縣的「晉陞太空科技公司」說明探測火箭發射。大家才知道這綠色建築，是晉陞太空科技公司探測火箭試射場。

晉陞太空科技董事長、前國家太空中心資深研究員兼系統工程組長、探空火箭計畫主持人陳彥升，今天在簡報中表示，這次試射的火箭高10公尺，寬1.5公尺，起飛重量3噸，試射高度超過200公里，預計在27日也就是下周五清晨6時發射升空。

他強調，火箭發射以商用衛星及科學儀器為主，絕對不會是任何軍事用途，而且絕對安全又環保，不會對南田當地造成破壞，更能帶動當地相關產業發展。如果南田村民接受，基地將會是公司常態試射場。

陳彥升指出，台灣高空電離層特殊，屬於亞熱帶近赤道，電離層活動度高，所以公司執行國家太空中心科學實驗計畫，將攜帶科學儀器的火箭發射至太空進行量測。

達仁鄉長陳新輝表示，當初業者在建造基地時並未通知鄉公所，附近的村民也很恐慌。直到日前南田部落會議發文給鄉公所說20日要召開部落會議，他才知道這神秘的綠建築是火箭發射場。

陳新輝鄉長本人今天因出席鄉民代表會，無法參加業者的簡報會，他也不同意將火箭發射場設在南田部落。

今天上午參加部落會議的村民表示，在尚未完全取得部落同意前，不同意業者在這個月27日試射。晉陞太空科技公司表示，將和村民繼續溝通，在未取得同意前暫時停止發射。

《聯合》報導，目前擔任晉陞太空科技董事長的陳彥升，曾在美國航空暨太空總署（NASA）擔任科學家，2005年被延攬返台，進入國家太空中心，加入火箭研發團隊幫台灣發射衛星。晉陞太空科技公司積極推動商用運載火箭研發，以台灣自製的推進系統將衛星送上太空。