總統副總統賀年卡　「金鼠」設計象徵2020充滿財富智慧

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統府今（20）日公布2020年總統及副總統伉儷賀年卡，將致贈各國元首、政要、國際友人與駐台使節，以及國內各行各業代表，而民眾即日起也可至總統府網站上將電子賀年卡分享予親朋好友。

總統府公共事務室主任張文蘭在記者會中表示，明年是庚子年，也是金鼠年，總統賀年卡以「金色老鼠」做為主視覺設計，「金」代表財富、「鼠」代表智慧，希望收到這份祝福的國人，都有「富有生機、成果豐碩」的一年。

張文蘭表示，此次賀年卡的色調，有別於傳統喜氣的紅色，選用比較溫柔的珊瑚紅，也呼應台灣作為一個海島國家，而透過漸層的印刷則可展現更多的活潑感。

另外，封面以金色線條比喻「鼠一鼠二」（數一數二），期待台灣人在2020年，能夠繼續成為各個領域數一數二的佼佼者，而內頁的設計，則呼應2020年元旦升旗的主軸「攜手同心、台灣前進」，這也是總統蔡英文對於2020年的期許。賀年卡封底的大、小老鼠則有傳承意味，期盼2020年台灣的老老少少、大大小小、各行各業都能有成果豐碩的一年。

談及副總統賀年卡的設計理念，張文蘭表示，此次是以台灣文化中的「鐵花窗」做為設計靈感來源，中心為同心圓，四隻老鼠加上一個銅錢，構成台灣鐵花窗的樣式；四隻老鼠往外發展，象徵台灣人攜手同心往外發展，希望在來年，台灣的國力可以更為堅強。

總統府公共事務室主任張文蘭展示2020年副總統賀年卡（照片來源：中央社提供）

張文蘭指出，內頁部分透過鐵花窗光影的導入，有著「猶如鼠歲喜臨門，富貴好運引進門」的意喻，在顏色的使用上，除了台灣傳統鐵花窗的顏色，也選擇較粉色的紅，除了喜氣，還同時呈現副總統陳建仁及夫人溫和雅約的特質。

今年總統及副總統賀年卡由設計師葉亭語操刀，葉亭語除了是今年總統府元旦升旗典禮的主視覺設計師，同時也是新北市瑞芳區水湳洞選煉廠遺址—點亮十三層公共藝術的主視覺設計師。

總統府表示，總統及副總統賀年卡致賀對象包括各國元首、政要、國際友人暨駐台使節，以及國內中央及地方政府機關主管、民意代表、學術、藝文、企業界等各行業具代表性人士與社福團體負責人等。

至於電子賀卡的設計，則是以紙本賀年卡的元素為基礎，製作成動畫影片。張文蘭表示，總統電子賀卡是以喜氣的燈籠開場，由台灣山脈演進成前進的力量，並以起司比喻為台灣打拼的成果及利多，希望明年能夠有更多豐碩的成果及財富。

而副總統的電子賀卡，是以交疊的金屬線條開場，逐漸組成鐵花窗的形狀，象徵台灣人攜手團結的精神，而機器不斷壓製鐵花窗的過程，也有傳承及不斷前進的意喻。