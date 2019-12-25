聯徵中心頒發金安、金質、金優獎　台灣40家機構入列

（台灣英文新聞）聯徵中心是我國完整蒐集與建置跨金融機構信用資料的信用資訊服務機構，致力於提供正確、完整、即時的信用資訊，協助金融機構在徵審業務中能掌握客戶整體信用風險。聯徵中心為提升信用資料庫品質及資料保密與安全，自96年度起每年舉辦表揚大會，對執行信用資訊安控表現績優者頒發「金安獎」、對報送信用資料績優者頒發「金質獎」、對信用資訊查詢表現績優者頒發「金優獎」，期藉由公開表揚方式鼓勵會員機構落實執行資訊安全控管、提升資料報送作業及執行資訊查詢品質，以推升我國整體金融授信業務之徵審品質及資訊安全。

第十三屆「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」於108年12月25日（星期三）下午2時在台大醫院國際會議中心舉辦。會中頒發績優會員機構「金安獎」12家、「金質獎」15家、「金優獎」12家及「特別貢獻獎」1家，每家機構獎座乙座；另頒發績優人員「金安獎」15名、「金質獎」18名、「金優獎」16名及「特別貢獻獎」2名，每名獎座乙座及獎勵金五萬元。

今年金安獎、金質獎、金優獎及特別貢獻獎得獎績優機構及績優人員(含國內外銀行、保險公司、信用合作社、農漁會等)共計40家機構與51位人員(見附表)，其中金安獎得獎者有第一商業銀行、華南商業銀行、臺灣銀行、三信商業銀行、台中商業銀行、日商三菱日聯銀行台北分行、花蓮第二信用合作社、臺北市南港區農會、臺南市將軍區農會、臺中市梧棲區農會、新光人壽保險股份有限公司及國泰人壽保險股份有限公司等績優機構與績優人員。

金質獎在授信資料得獎者方面，分別是臺灣銀行、華南商業銀行、元大商業銀行、陽信商業銀行、日盛國際商業銀行、泰國盤谷銀行台北分行、基隆第一信用合作社、臺南市南縣區漁會、宜蘭縣五結鄉農會、雲林縣斗六市農會及中華郵政公司股份有限公司;在資訊中心特別獎則是由農金資訊股份有限公司獲得;金質獎在信用卡資料方面，得獎者為台北富邦商業銀行、台灣樂天信用卡股份公司及高雄銀行。金優獎得獎者有國泰世華商業銀行、第一商業銀行、玉山商業銀行、永豐商業銀行、渣打國際商業銀行、星展(台灣)商業銀行、瑞士商瑞士銀行台北分行、新竹縣芎林鄉農會、花蓮縣瑞穗鄉農會、臺北市北投區農會、國泰人壽保險股份有限公司及花蓮第二信用合作社。另外今年度頒發特別貢獻獎予農金資訊股份有限公司，該公司整合現有農漁會資訊共用中心各項資源，建立農漁會共用帳務系統，自105年7月起對於農漁會金融機構代農業委員會農業金融局李副局長聰勇等貴賓撥冗蒞臨致詞及頒獎，各得獎績優機構高階主管亦出席與會，足見主管機關及金融機構與從業人員對此表揚大會之重視。

聯徵中心對自我要求提升信用資訊蒐集之廣度與深度亦未曾停歇，在今年世界銀行發布《2020經商環境報告》中，由聯徵中心負責的「信用資訊指數」連續第6年獲得8分滿分佳績;此外，聯徵中心運用大數據分析資訊所設計之住宅貸款統計查詢網、產業財務統計查詢網，由金管會提案參加國發會108年度政府資料開發獎勵活動，獲得「資料開放應用獎」第一名。

聯徵中心期許在追求「強化信用資訊安全、提昇信用資料品質及擴大信用資訊加值」之目標下與會員機構共同締造台灣更優質健全之信用交易環境，進而提升我國金融業資產品質、提高社會大眾對信用資料之珍惜與重視，以及聯徵中心得以永續經營等三贏之局面。

附表：