新南向語夯企業捧工作上門 貿協國企班養成多語人才

美中貿易戰持續未歇，不少企業紛紛調整業務重心，或採轉移生產基地，或靠調整市場比重分配來降低影響，加上人口紅利因素，新南向市場成為吸引「錢財」與「人才」的大磁鐵，也讓經濟部委託外貿協會培訓中心（簡稱ITI）辦理之「國際企業經營班」（簡稱國企班）近年來培育的越南、印尼及泰語人才大受企業青睞，不乏大型企業提供工作機會、願意等數個月學員結業後再安排面試。

某傳產企業人資表示，國企班學員經貿知識及英語能力訓練紮實，加上東南亞語組於第2年前往選讀語言國家派訓8至10個月，除學習進階語言外，更有在地生活、運用涉外能力的實際經驗，是公司駐外儲備幹部極佳的人選，因此願意長時間等待好人才的養成。

貿協表示，國企班自104年起開辦二年期越南語及印尼語組，106年起招收二年期泰語組及一年期越南語組，迄今已有58名學員結訓、38名學員接受培訓中，明（109）年將再招收東南亞語人才28名（含越南語組20名、印尼語組4名及泰語組4名），持續累積培訓東南亞人才繼續為企業服務。

而為增加國企班學員語言能力並擴大渠等對新南向國家市場的認識，國企班自106年起每學期亦辦理越南、印尼及泰語選修課程供所有在校生選修，也安排越南、印尼、緬甸、印度、新加坡與其他東協等市場講座，108年截至目前計辦理31班次越南、印尼、泰語選修課程，共有438人次選修，市場講座則計辦理34場次，共有1,959人次參加。

貿協表示，國企班開辦32年來，累計培訓5,648名菁英校友，足跡遍及全球各大洲及不同產業，各自在不同領域一展長才，如華碩、微星、廣達、鴻海、寶成、儒鴻、兆豐金等國內知名企業，均有ITI校友服務，其優異表現深獲企業肯定。（新聞轉載自新住民全球新聞網）