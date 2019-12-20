【更新】台灣玉山降初雪　玉管處呼籲: 請山友斟酌登頂

更新時間: 2019-12-20 15:50

首次發稿:2019-12-20 13:52

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局觀測，今天(20日)水氣充足、氣溫低，玉山降下今年(2019年)以來第一場雪。

玉山北峰今天降冬季初雪，冰霰夾雪情形也降到海拔高度3402公尺的排雲山莊，造成排雲山莊以上步道結冰，玉山國家公園管理處加強柔性勸導，籲請山友斟酌登頂。

玉山國家公園官方臉書兩小時前po文指出

玉山東峰

10時45分開始冰霰約3分鐘，再來就是5-10分鐘的冰霰+未結晶雪。 排雲山莊

11時40分開始降雪，北峰也在11時20分降雪，12時停降。

中央社引述氣象局說，玉山氣象站在上午觀測到玉山溫度接近攝氏零度，由於水氣充足，在11時25分時，出現雨夾雪，11時45分降下霰，中午時出現雪加霰。

氣象局解釋，霰也是一種固態降水(雪或冰霰），形狀為球粒狀或近圓錐狀，不像雪有結晶構造，質地比雪鬆散而且容易裂解。

玉管處表示，排雲山莊上午11時40分開始降冰霰夾雪，約中午12時停止，玉山主峰步道風口到主峰頂部分路段積雪結冰，造成步道溼滑，呼籲近日攀登玉山遊客注意保暖及步道溼滑情形，最好帶冰爪上山。

玉管處指出，由於雪地攀登具一定風險，登山者應具備雪地裝備及經驗，否則不要輕率登頂，因排雲山莊以上步道有結冰情形，管理處人員在排雲山莊加強實施柔性勸導，並請遊客與山友多小心。