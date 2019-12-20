澳洲山火肆虐雪梨警戒 總理帶全家去夏威夷過聖誕挨轟

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）澳洲山火延燒，上週一場極端熱浪引燃南威爾斯州上百場大火，強風加上乾旱讓大火迅速蔓延至雪梨大城邊緣，2名消防員昨日執勤時不幸身亡。而總理莫里森卻與全家在夏威夷度假，民眾憤怒，在社交平台推特上怒刷「#whereismorrison」。

綜合外媒報導，由於今年熱浪提早到來，澳洲各地遭野火肆虐，新南威爾斯州上週爆發百場大火，吞噬上百棟建築物，大火蔓延至雪梨邊緣，塵埃與霧霾搶先一步籠罩雪梨，導致大批民眾因呼吸道問題掛急診。雪梨政府發佈緊急狀態，呼籲民眾盡量待在家中，出門佩戴口罩。

正當民眾期盼政府出來主持大局的同時，澳洲總理莫里森（Scott Morrison ）卻不見蹤影，國務由副總理麥考馬克(Michael McCormack)暫代，讓民眾大為光火，並在推特上怒刷「#whereismorrision」「#whereisScoMo」「#FireMorrison」等，要求莫里森出面。

總理辦公室在過去一周拒絕承認莫里森攜全家大小去夏威夷度假的傳聞。

昨日2名新威爾斯州消防員在火場撞到倒塌的樹木導致車輛翻滾而死亡後，輿論轉為憤怒，約500位民眾聚集在總理家門口進行抗議，要求他對氣候變化做出表態並採取行動。

英國《衛報》報導，莫里森不堪輿論壓力，在今（20）日上午發出聲明中表示，「由於澳洲政府預計明年前往印度及日本進行正式訪問，需要取消原定於明年1月份的休假，故而將假期提早。為了給女兒一個驚喜，我們帶著他們去夏威夷度假。我的妻子與女兒都很享受這次的假期。」

莫里森表示，「我對於那些受到火災影響的民眾深感遺憾，在休假期間，我持續關注山火的救災進度與尋找紐西蘭白島受害者的情況」

莫里森聲明中表示，將盡快結束休假，預計週六返回雪梨。

澳洲遭野火肆虐，強風加上乾旱讓大火迅速蔓延至大城雪梨邊緣（圖/ 美聯社）