〈時評〉股價大漲人民無感 原因何在？

台股從106年5月開始，站上萬點，更從今年12月開始，迭創29年新高，然而12000點亮麗的指數，似乎並没有為國人帶來喜悅的感受，各大百貨公司、餐廳、觀光飯店或景點、夜市，普遍的反應是國民的消費力比去年還差，大家都還是繼續在過苦日子。

為什麼會如此？過去股市如果達到12000點，消費市場的氣氛，絕對不會如此冷清，原因值得探討。回憶2000年，當時台灣國民所得是1.4萬美元，在全球176個國家中，排名第24，舉國上下，大家都充滿希望，齊心協力為國家發展奮鬥，人人充滿希望，都覺得明天會更好。

但是19年來，台灣的經濟發展並不理想，以致於過去國民所得低於台灣的紐西蘭、葡萄牙、希臘、沙烏地阿拉伯、捷克、南韓⋯，一堆國家都超車台灣。台灣現在已經連續2年國民所得是2萬5千美元，國際信評公司惠譽給我們的評等是AA-，惠譽說，跟我們同級評等的國家比起來，我們輸2萬美元，差太多了，南韓過去五年經濟成長率平均4.5%，台灣只有2%左右，如今韓國國民所得比台灣多一萬美元。

國民所得偏低的原因很多，問題是收入不足，人民日常生活尚且捉襟見肘，又如何有餘裕去買現在動輒每股百元起跳的高科技股？以目前最夯的台積電為例，如果每股335元，一張就要33萬5千元，聯發科每股454元，一張就要45萬4千元，這麼高的價位，不是一般受薪階級買得起的。大立光更貴，如以每股5060元計，一張就要5百零6萬元，以國民所得來看，大概只有金字塔頂端的人，才買得起。

大家都知道，中美貿易大戰，中國提前1年推出5G計畫，以協助華為、中興渡過難關，而中資企業大幅去美化，造成轉單效應及台商回流，大量增加台灣企業的訂單及設廠計劃，進而造成如台積電、大立光、鴻海、聯發科、聯電、日月光、緯創⋯等高價位科技股飇漲，並造成大盤指數創29年新高。

說穿了現在的股價指數就是少數高科技股大漲墊高的，例如台積電漲1元，股價指數就漲8.22點，台積電今天除息，每股2.5元，配發出648.3億元，指數蒸發21.62點。台積電現在一年配息2次，股息達1296.6億元，但是這些高價股並不是庶民買得起的，股價大漲受益的只有少部份人，造成台灣貧富差距更大，富者愈富，貧者愈貧。對於庶民的消費力並没有幫助，一般市井小民無法感受股市創新高的喜悅。

除了少數高價科技股大漲之外，其他的傳統產業或金融、營建股，今年價格根本沒有變動。

更大的問題是這些高科技股，外資持股比例少則50％，多则80％，像台積電更高達80％是外資，所以嚴格說來，包括台積電、聯發科、鴻海、大立光⋯，這些高科技股，外資持股比例那麼高，根本就已經是外國公司了，不論漲價的利益或配發現金股息，都到外資口袋裡去了。

目前台股外資所佔比重達42%，而且全部集中在這些高價的優質科技公司，台灣人民只能眼巴巴地望著，未來這種趨勢會越來越嚴重，台灣人恐怕只能當這些外資企業的「打工仔」，所謂轉單或台商回流效果，頂多是創造工作機會而已，卻無法替大家創造財富，因為這些優質的大科技公司，都已是外資企業，所創造的利潤，都要回饋外資股東，不會流到台灣人民口袋中。

這種現象要如何改善呢？恐怕還是要從員工分紅入股，及限制高科技股或其他優質企業，外資持股比例著手，一方面讓員工分享企業成長的利益，便於留才，另一方面防止外資挾雄厚資金之優勢，在市場上掃光績優的台灣企業，而台灣人民卻無緣分享經濟成長的利益，國民所得也因此無法成長。

台灣是自由經濟社會，尊重市場機制，但是必要的保護國民經濟，還是需要考慮的，舉世皆然，不是嗎？