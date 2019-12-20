票房破10億！迪士尼冰雪奇緣2入圍金球獎　洗腦神曲再登告示牌冠軍

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）動畫【冰雪奇緣2】在全球票房已超越10億美元，原聲帶“Into The Unknown”更入圍第77屆金球獎「最佳動畫電影」及「最佳原創電影歌曲」兩項大獎項。

「你冰雪奇緣了沒？」迪士尼動畫電影【冰雪奇緣】曾創下全球390億票房，在睽違6年後終於推出續集，電影推出之後挾帶著打破動畫影史冠軍紀錄的超強氣勢，電影原聲帶也一舉攻上美國告示牌榜冠軍，在專輯中更有數首單曲在各大串流平台大肆霸榜。

其中，貫穿全劇的超洗腦主題曲“Into The Unknown”攻勢最為猛烈，由配音女主角艾莎的東尼獎女星Idina Menzel及北歐少女歐若拉（AURORA）演唱，不僅攻佔各大音樂排行的第一名寶座，更靠著這首單曲入圍第77屆金球獎「最佳動畫電影」及「最佳原創電影歌曲」兩項大獎項。



冰雪奇緣劇照（圖/環球西洋）

環球西洋表示，【冰雪奇緣2】自電影上映以來呼聲只增不減，在全球票房已超越10億美元，在台灣正式突破3億大關，電影原聲帶在台灣也依舊稱霸各大數位排行，這次迪士尼特別邀請到先前製作【冰雪奇緣】招牌神曲”Let It Go”的音樂創作夫妻檔Kristen Anderson-Lopez與Robert Lopez再度為電影打造超洗腦神曲。

環球西洋說明，兩人憑藉著高超的譜曲功力，共同獲得2座葛萊美與2座奧斯卡獎，如今這對創作組合再度為【冰雪奇緣2】操刀，其中貫穿電影核心的主題曲”Into the Unknown”也被譽為是全新第二代的”Let It Go”神曲。

此外，電影原聲帶更是邀請到超豪華陣容，包括六座葛萊美得主，鄉村天后凱西瑪斯葛蕾（Kacey Musgraves）、天王級樂團Weezer，以及來自北歐的極光少女歐若拉等巨星共同演唱，電影原聲帶成績也在繼2014年奪冠後，再度拿下告示牌榜原聲帶冠軍，有望繼續將迪士尼電影音樂塑造全新高峰里程碑。



電影片段（影/Youtube）