美智庫：2020年台灣大選 美中關係危機潛在原因

紐約智庫外交關係協會最新年度報告指出，美國和中國可能因為2020年台灣大選結果發生衝突。儘管此衝突發生機率不高，卻足以高度衝擊美國利益，因此預防優先性屬中等的第二級。

由外交關係協會（CFR）成立的預防行動中心（CPA）自2008年起發表「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey, PPS）年度報告，內容為對當前及潛在衝突所作評估，其依據為各衝突在下一年發生的機率，以及它們對美國利益的潛在衝擊程度。報告將各衝突或危機按預防優先次序由高至低分為第一至第三級。第二級屬「中度優先」。

今年調查列舉的30起潛在突發事件中，只有兩起被認定為在下一年發生的機率偏低，包括俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）成員國的軍事對抗，以及台灣問題導致的美中關係危機。

儘管發生機率偏低，基於這兩起突發事件攸關美國重大利益，它們皆被納入預防優先次序的第二級。

報告指出，2020年大選讓中國在政治和經濟領域加大對台灣施壓力道，此情況足以造成美中關係危機。

值得注意的是，外交關係協會去年首度在報告中指出，北京在2020年台灣大選前加強施壓，可能導致美中之間爆發危機。

另一方面，報告認定預防優先次序屬第一級的衝突或危機包括南海主權爭議，也就是中國與一個或超過一個東南亞南海主權聲索國（汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、台灣及越南），為爭議水域而起的武裝衝突。

報告認為，南海衝突的發生機率屬中等，但足以對美國利益造成高度衝擊。