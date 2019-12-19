副總統候選人政見會明日登場 賴清德：從容應對　張善政：有信心

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統政見會即將於明（20）日登場，民進黨副總統候選人賴清德表示，蔡總統在首場總統政見會表現很好，他也會從容應對爭取國人支持，希望對2020選戰加分。而國民黨副總統候選人張善政說，對政見發表會有信心，大家看的是政見有無牛肉。

賴清德下午出席第三屆「Hit AI & Blockchain」人工智慧暨區塊鏈產業高峰會前，接受記者訪問，被問到副總統候選人政見發表會明天舉行目前準備狀況，賴清德表示，面對明天的政見發表會就是從容應對，把蔡總統三年來的政績與他個人對台灣的理念向國人報告，希望對整體選戰加分。

針對昨天首場總統政見會3組總統候選人表現，他也表示，蔡總統表現攻守有序、內容也很好，不僅看到政績也看到前瞻的政見，更看到總統領導台灣守護民主、維護主權的決心。

至於韓國瑜的表現，賴清德則覺得可惜，他認為，韓國瑜應該提出福國利民的政見告訴國人將帶領台灣走向何方，很可惜韓把多數時間用來攻擊或是表達自我的意識形態。

另外，中國國民黨副總統候選人張善政今天前往彰化市和從事文創的青年座談，面對媒體詢問首場總統政見發表會的看法，以及明天登場的副總統政見發表會準備的情形。

張善政說，民主進步黨總統候選人蔡英文抹紅又抹黑，沒藥救了，至於明天的副總統政見發表會，他有信心，因為政見發表會看的是內容以及實質的牛肉。