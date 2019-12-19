壞壞der！台北插畫藝術節鼓勵犯錯　明年探討身份認同

壞透了！保羅先生可說是「壞」的代表（圖/台灣英文新聞Lyla） 壞透了！保羅先生可說是「壞」的代表（圖/台灣英文新聞Lyla）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台北插畫藝術節聚焦亞洲插畫家創作，以「壞」為題探究近年世界變動不安的原因，呈現插畫的包容性及個性，現場可和插畫家近距離交流，也可以互畫彼此，其中，高人氣保羅先生也參展，「目前勉強」則帶來許多經典之作，精彩多元的「壞掉」作品自即日起松山文創園區展出至22日。

近年來國際各大城市都會舉辦屬於自己的插畫節，市集內可見原汁原味的創作，也有插畫家在現場和大家互畫肖像，2019台北插畫藝術節來到第二屆，策展人顏寧志將主題定調「壞壞壞」，英文則取其諧音「Why Why Why」，有別於以往大家習慣的清新唯美風格插畫，這次聚集120位來自亞洲各國的插畫家，囊括無論是看起來壞、思想壞、畫壞了的創作展出，一起探討這個「壞」了的世界及其背後原因。

由自由人藝術團隊負責人顏寧志，同時也為此次策展人，他說，去年的台北插畫藝術節談青春，展出普遍都是甜美清新的作品，吸引很多人參觀，但今年想呈現不同面貌。



策展人顏寧志（圖/台灣英文新聞Lyla）

顏寧志發現，近幾年世界動盪不安環境不好，像是電視劇「我們與惡的距離」也在探討「壞」了這件事，因此想藉由此展一表插畫的包容性跟個性。

顏寧志解釋，今年討論的「壞」包含內容的壞，氣質的壞，形式上的壞，邀請到大家熟知的插畫家「梗很壞」的保羅先生、甜美包裝性暗示的小高潮色計事務所、叛逆的曲家瑞老師展出，也呼應英文展名「Why Why Why」，進一步討論為什麼會壞掉？

顏寧志強調，該展希望讓大家放掉自己，「有些時候畫壞了又怎麼樣？甚至有些東西是故意畫壞，因為在這裡是一個允許犯錯的空間。」

由自由人藝術公寓每年透過主題式策展徵件，展出國內外插畫創作者作品，今年評審陣容包含知名插畫家鄒駿昇、設計師吳東龍、藝術家戴明德，特別邀請Instagram上有35萬人追蹤的保羅先生、目前勉強、詹賀、喇叭吮等知名插畫家參加。

該展將自即日起於松山文創園區北向製菸工廠展至22日，明年主題「誰是誰的誰」（I Am Who Are You）著重探討身份認同及自我形象，預計於明年12月登場，詳情請前往官網及臉書查詢。



展覽海報（圖/主辦單位）



小高潮色計事務所（圖/台灣英文新聞Lyla）



今年主題為「壞壞壞」（圖/台灣英文新聞Lyla）



「目前勉強」作品（圖/台灣英文新聞Lyla）



展覽現場（圖/台灣英文新聞Lyla）