壞壞der！台北插畫藝術節鼓勵犯錯　明年探討身份認同

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台北插畫藝術節聚焦亞洲插畫家創作,以「壞」為題探究近年世界變動不安的原因,呈現插畫的包容性及個性,現場可和插畫家近距離交流,也可以互畫彼此,其中,高人氣保羅先生也參展,「目前勉強」則帶來許多經典之作,精彩多元的「壞掉」作品自即日起松山文創園區展出至22日。

近年來國際各大城市都會舉辦屬於自己的插畫節,市集內可見原汁原味的創作,也有插畫家在現場和大家互畫肖像,2019台北插畫藝術節來到第二屆,策展人顏寧志將主題定調「壞壞壞」,英文則取其諧音「Why Why Why」,有別於以往大家習慣的清新唯美風格插畫,這次聚集120位來自亞洲各國的插畫家,囊括無論是看起來壞、思想壞、畫壞了的創作展出,一起探討這個「壞」了的世界及其背後原因。

由自由人藝術團隊負責人顏寧志,同時也為此次策展人,他說,去年的台北插畫藝術節談青春,展出普遍都是甜美清新的作品,吸引很多人參觀,但今年想呈現不同面貌。



策展人顏寧志(圖/台灣英文新聞Lyla)

顏寧志發現,近幾年世界動盪不安環境不好,像是電視劇「我們與惡的距離」也在探討「壞」了這件事,因此想藉由此展一表插畫的包容性跟個性。

顏寧志解釋,今年討論的「壞」包含內容的壞,氣質的壞,形式上的壞,邀請到大家熟知的插畫家「梗很壞」的保羅先生、甜美包裝性暗示的小高潮色計事務所、叛逆的曲家瑞老師展出,也呼應英文展名「Why Why Why」,進一步討論為什麼會壞掉?

顏寧志強調,該展希望讓大家放掉自己,「有些時候畫壞了又怎麼樣?甚至有些東西是故意畫壞,因為在這裡是一個允許犯錯的空間。」

由自由人藝術公寓每年透過主題式策展徵件,展出國內外插畫創作者作品,今年評審陣容包含知名插畫家鄒駿昇、設計師吳東龍、藝術家戴明德,特別邀請Instagram上有35萬人追蹤的保羅先生、目前勉強、詹賀、喇叭吮等知名插畫家參加。

該展將自即日起於松山文創園區北向製菸工廠展至22日,明年主題「誰是誰的誰」(I Am Who Are You)著重探討身份認同及自我形象,預計於明年12月登場,詳情請前往官網及臉書查詢。



展覽海報(圖/主辦單位)



小高潮色計事務所(圖/台灣英文新聞Lyla)



今年主題為「壞壞壞」(圖/台灣英文新聞Lyla)



「目前勉強」作品(圖/台灣英文新聞Lyla)



展覽現場(圖/台灣英文新聞Lyla)