食藥署稽查逾期食品 多家五星級飯店出包

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）食藥署今年稽查全台58家國際觀光旅館、五星級旅館內的餐飲業，多家知名飯店遭查獲逾期食品和食材，逾期短至幾天、長至半年。

考量國際觀光旅館、五星級旅館是許多國內外旅客首選，衛生福利部食品藥物管理署今年4到7月針對全台58家國際觀光旅館、五星級旅館進行稽查，稽查項目包括旅館內餐飲業是否符合食品安全管制系統準則（HACCP）、食品良好衛生規範準則（GHP）等相關規定，並抽驗116件產品，結果發現12間飯店違規。

根據稽查結果，共有2家食品不符規定，包括豆干絲檢出過氧化氫陽性、麵條檢出防腐劑苯甲酸，其供應商分別遭開罰新台幣3萬元。

此外，北部一間飯店用於浸泡肉品的蘇打粉不符規定，遭罰24萬元；北部和中部各有一間飯店業者因HACCP複查不合格，分別遭罰6萬、12萬元；南部某飯店則因未設置專門職業人員，遭罰3萬元。

衛福部食藥署北區管理中心科長周珮如表示，另有多家知名飯店被查獲逾期食品，遭開罰6萬至30萬元不等的罰鍰。逾期食品以乾貨居多，正因可以久放，反而容易被忽略，被查獲的逾期食材包括麵條、紅椒粉、紫菜、五香粉，也有冷凍的酒釀湯圓等，逾期短至幾天、長至半年。

中央社引述周珮如科長說法，食藥署去年5月根據「食品安全衛生管理法」頒布「食品安全管制系統準則」（HACCP），要求一定規模的食品業者須成立食安管制小組，接受專業訓練後執行食安監測計畫。

周珮如呼籲，飯店業者應定期檢視食材、調味料、乾貨是否過期，並嚴格控管上游食材供應商的食材是否符合規定，凡是今年違規者，明年都將列為加強管理對象、優先稽查。