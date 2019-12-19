【有影片】交換禮物總NG？ 盤點5大聖誕雷物這款居然年年上榜

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）許多民眾會趁著聖誕節舉辦派對，交換禮物環節讓人超期待！但是「送什麼」總讓人大傷腦筋，有粉專街訪民眾看法，解密網友「聖誕最愛最怕雷物」，讓你送禮再也不用膽戰心驚！

由粉專「歐威網遊」製作的影片，實際街訪民眾看法，並請民眾誠實道出為何討厭的真正原因。

第一名仍舊是網路多年聲量不墜的「馬克杯」，這幾乎是人人的惡夢，不過耐人尋味的是這常年冠軍應該普遍被人所知，卻仍高居榜首。

第二名則是絨毛娃娃，雖然外形可愛，但是最後只會淪為灰塵與塵螨的家，令人望之卻步。

第三、第四名出乎意料的是新竄起的啞鈴與體重計，在國人健身風氣日增的情形下，卻也揭露不想面對體重體脂的暗黑面。

此外，環保餐具、保險套、瑜伽墊、糖果餅乾跟巧克力也上榜，理由不外乎是沒有做瑜伽習慣、或是這些東西在一般超商就買的到等等。

而最受年輕人歡迎的聖誕禮物，第一名為實用性高的現金及禮券，第二名則是CP值超高的不劃位電影票及五星級餐券，顯示現今年輕人傾向收到實用又兼具娛樂效果的禮物，更反映民眾對禮物的偏好有了180度轉變。

老實說，交換禮物環節中心意當然最重要，不過能夠不踩雷，又能送禮送到心坎裡實屬難事。但網路社群活絡的今天，看似生活圈交換禮物的小活動，在此刻更是難能可謂的互動。