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瘋跨年　北捷42小時不打烊　「8字訣」輕鬆避人潮

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/19 17:23
中央社檔案照。

中央社檔案照。

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）為了配合跨年晚會活動，台北捷運表示，自108年12月31日6時起至109年1月1日24時（小碧潭站及新北投站除外) 連續42小時營運不收班！貓空纜車則延長營運至凌晨2時，並視現場人潮至輸運完畢為止。

台北捷運公司建議，民眾可利用「2線進場、3線離場」的跨年撇步輕鬆跨年：民眾可選擇搭乘板南線或淡水信義線到達會場；散場時，請儘量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，以避開市政府站、台北101/世貿站候車人潮。

而外縣市民眾搭乘台鐵或高鐵至北市參加跨年活動，除由台北車站轉乘捷運外，亦可多利用南港站轉乘板南線抵達會場。

為了疏運人潮，鄰近跨年活動現場的台北101/世貿站，預計自21時30分起，採取部分列車過站不停措施；市政府站則視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，屆時請旅客提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。

由於31日為上班日，開放攜帶自行車搭乘捷運時段為上午10時至16時(不含文湖線各車站及淡水站、台北車站、忠孝新生站、中山站、大安站、忠孝復興站、南京復興站），16時後不開放搭乘捷運，請旅客多加留意。

另外，跨年晚會周圍管制區域內YouBike租借場站亦配合暫停租借。
台北捷運
台北101
跨年
跨年煙火

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