  1. 首頁
  2. 新住民

職前講習熟悉台灣風俗習慣 移工來台不慌張

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/19 16:46
（圖/ 勞動部勞動力發展署）

（圖/ 勞動部勞動力發展署）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）許多初次來台的移工，經常因文化風俗及法令規範不同而觸法。勞動部特別製作4國語言的「移工職前講習」影片，內容包含動物保護法、衛生健康法令等資訊，雇主可至跨國勞動力權益維護資訊網站下載運用。

越南文化中相信，吃狗肉可以去除霉運，越南人在特別節日或聚會時會食用。許多越南移工來台後，由於不熟悉台灣法令而發生「捕狗食用」的情況。

勞動部勞動力發展署說，動物保護法規定任何人不得宰殺犬、貓，最重處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣最高200萬元罰金。

若是販賣或食用犬貓屠體，最高將處新臺幣25萬元罰鍰。若移工朋友在臺灣觸法，不僅會受罰而且會失去工作，終身不能再來臺灣工作，提醒一定要遵守法令。

移工阿文表示，在機場入境時法令講習時，得知臺灣的「動物保護法」保障動物的生命，覺得很特別，後來雇主辦理職前講習時，讓他印象更深刻。

發展署說明，移工初到臺灣面臨生活環境、民俗風情的差異，為避免虐殺動物的憾事發生，提醒雇主應依規定為移工辦理職前講習，講習內容包含動物保護法等資訊，雇主若未向移工宣導法令規定，且未依期限改善，將處以最高新臺幣30萬元罰鍰。

如雇主委任仲介公司服務，應確認仲介公司已向移工宣導法令且內容正確，若仲介公司未善盡責任，導致雇主受罰，將處罰仲介公司最高新臺幣30萬元罰鍰。
勞動部
移工
新南向

相關新聞

秘訣大公開！ 貿協新南向市場不藏私分享會23日登場
秘訣大公開！ 貿協新南向市場不藏私分享會23日登場
2019/12/17 20:50
來臺就讀僑生技職專班 新南向國家青年首選
來臺就讀僑生技職專班 新南向國家青年首選
2019/12/17 16:03
國際移民節新住民親子共讀好書 慰藉思鄉情
國際移民節新住民親子共讀好書 慰藉思鄉情
2019/12/16 15:24
大馬媒體人訪台 為台灣、馬來西亞架起南向商貿的橋梁
大馬媒體人訪台 為台灣、馬來西亞架起南向商貿的橋梁
2019/12/16 14:25
移工「撞況」頻傳 台灣屏東縣交通隊製外語標語宣導
移工「撞況」頻傳 台灣屏東縣交通隊製外語標語宣導
2019/12/15 20:45