職前講習熟悉台灣風俗習慣 移工來台不慌張

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）許多初次來台的移工，經常因文化風俗及法令規範不同而觸法。勞動部特別製作4國語言的「移工職前講習」影片，內容包含動物保護法、衛生健康法令等資訊，雇主可至跨國勞動力權益維護資訊網站下載運用。

越南文化中相信，吃狗肉可以去除霉運，越南人在特別節日或聚會時會食用。許多越南移工來台後，由於不熟悉台灣法令而發生「捕狗食用」的情況。

勞動部勞動力發展署說，動物保護法規定任何人不得宰殺犬、貓，最重處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣最高200萬元罰金。

若是販賣或食用犬貓屠體，最高將處新臺幣25萬元罰鍰。若移工朋友在臺灣觸法，不僅會受罰而且會失去工作，終身不能再來臺灣工作，提醒一定要遵守法令。

移工阿文表示，在機場入境時法令講習時，得知臺灣的「動物保護法」保障動物的生命，覺得很特別，後來雇主辦理職前講習時，讓他印象更深刻。

發展署說明，移工初到臺灣面臨生活環境、民俗風情的差異，為避免虐殺動物的憾事發生，提醒雇主應依規定為移工辦理職前講習，講習內容包含動物保護法等資訊，雇主若未向移工宣導法令規定，且未依期限改善，將處以最高新臺幣30萬元罰鍰。

如雇主委任仲介公司服務，應確認仲介公司已向移工宣導法令且內容正確，若仲介公司未善盡責任，導致雇主受罰，將處罰仲介公司最高新臺幣30萬元罰鍰。