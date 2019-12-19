板橋凱撒Semi-buffet 2.0　創新地中海Fusion玩食風 品味價每位549元起

充滿現代溫馨及活力，呈現最新鮮的食材與佳餚，適合家庭友人歡聚與上班族揪團享美食的最佳用餐地點-卡拉拉餐廳，觀望過去來客用餐喜好及平均消費金額，希望讓更多消費者進入大飯店內不需花費太多金額即可輕鬆享用美食無負擔，同時也要區隔板橋在地相近類型的餐飲型態，創造獨特性與CP值，即日起卡拉拉重新出發並帶來全新飲食風潮。

卡拉拉主廚將西班牙TAPAS的理念與Semi-buffet融合，以傳統烹調手法結合一些東方食材將料理變化創新、呈現新地中海Fusion玩食風，從開胃菜於餐檯上隨意取用、窯烤比薩、主廚例湯、特製義麵以位上服務外，同時皆能無限享用；主菜部份則是另外點選搭配，提供10道選擇、每道549元起，12/31前凡是於卡拉拉用餐再免費贈送北海道生食級干貝可享用，不限平假日輕鬆享用飯店美食與精緻服務，詳情請洽(02)8964-3951，板橋凱撒大飯店2樓卡拉拉餐廳 新北市板橋區縣民大道二段8號。

「卡拉拉餐廳」以地中海為主題延伸，將來自法國、西班牙、義大利、希臘等各國的美食精粹呈現於此，搭配精緻擺盤及輕鬆舒適的用餐氛圍，讓來訪的賓客皆能好好品味這場感官饗宴。主廚運用大量橄欖油、榛果油及葡萄籽油搭配調和，並以白酒醋、蘋果醋、紅酒醋及義大利陳年醋醃漬調味，將傳統西班牙TAPAS共10道開胃小點、以原是粗曠且隨興的擺盤方式改為單杯盛裝設置於中島餐檯，猶如食物藝術品的精緻陳列、優雅品味。

每日安排主廚例湯、窯烤比薩、特製義麵皆會提供不同口味作輪替，主廚堅持每道餐點必須從原料以繁複程序製成，例如濃郁番茄湯選用整顆大蕃茄先以100度烘烤2小時後、再加入雞高湯及香料熬煮，再打成泥稠狀、強調不加任何一絲麵粉或加工品，才能夠將食材的鮮度與純粹完整呈現。

而在主菜方面，以傳統地中海式的料理結合些許東方元素，像是運用中式菜餚常見的配菜取代黃椒及紅椒，或是擺盤呈現突破框架令視覺更加驚艷，例如「醇酒燉澳洲和牛頰/炸溫泉蛋」的發想來自shabu shabu壽喜燒，將肉片於滾燙醬汁中汆燙並蘸取蛋液食用，主廚則是運用這樣的概念將燉至軟嫩的和牛頰鋪底，中間搭配櫛瓜絲與最上層的炸溫泉蛋，將溫泉蛋劃破後流出的蛋液即與碗盤中的醬汁融合，與牛頰肉一同食用感受到濃郁蛋香於口中散發，同時也能品嚐酥脆炸蛋與鮮醇牛頰的層次變化，令人讚不絕口。

主廚推薦「香煎石斑/秘製鮮魚醬」，取代西式料理常見的鮭魚、鱸魚等，選用石斑搭配豆芽菜、金針菇、荷蘭豆等配菜，蘸取以魚骨熬煮再與鮮奶調和的醬汁，也是一道改良傳統融合東方特色的新穎菜餚。

另外還有泰式紅咖哩海鮮盤、爐烤戰斧豬排或是開心果烤羊排，共10道經典mix創新主菜提供選擇，每道549元起至1280元，最後再以主廚每日特製甜點劃下完美結尾，道道精緻、處處精采，以味蕾感受卡拉拉全新姿態，絕對是場物超所值的美食饗宴！