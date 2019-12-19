HOTEL COZZI和逸飯店 南方走春之旅　「鼠來寶」好禮迎春專案預購 沐浴好運一整年

迎接2020新春鼠年假期，HOTEL COZZI和逸飯店．台南西門館與高雄中山館為您規劃好全家人除夕至初五走春之旅，即日起至2020/1/20預定於2020/1/24(除夕)-2020/1/29(初五)入住「鼠來寶限量好禮迎春」住房專案，即可獲得別具特色的開運好禮！

和逸飯店．台南西門館與高雄中山館特別為返鄉過年和春節出遊的旅客規劃「鼠來寶限量好禮迎春」住房專案，凡2019/12/20前預訂2020/1/24(除夕)-2020/1/29(初五)入住，每房可獲得限量台南北門井仔腳天然日曬開運沐浴鹽2組與和逸飯店專屬環保吸管和杯套各2組，舒適雙人房迎春價6,288元起，不僅可在飯店獨立浴缸以沐浴鹽放鬆泡澡、再以樂活精神展開全新的一年。

和逸飯店精選的限量夕遊沐浴海鹽，是來自極具在地特色的台南北門井仔腳鹽田，那裡曾有台灣最大最古老的天然日曬鹽田，擁有得天獨厚的天然潟湖與台灣特有瓦盤鹽田工法，至今已有180多年歷史，更是國家級的文物遺產。井仔腳所生產的天然粗海鹽富含鈣、鎂、鉀等六十多種礦物質，具有天然去汙、平衡油脂分泌以及軟化去除皮膚老化角質等特色。夕遊沐浴海鹽不僅曾入選台南市十大文創商品，精緻討喜的包裝設計也傳遞了濃濃祝福與喜氣感，無論自用或送人皆非常討喜。

春節期間和逸飯店．台南西門館內更為大小朋友規劃不少有趣的體驗活動，例如DIY手作藍染、魚池撈撈樂等，凡參加活動還有機會贏得住宿券大獎；和逸飯店．高雄中山館則為每房客人準備專屬紅包袋與巧克力金幣，討個好喜氣。