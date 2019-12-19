侯友宜：打造高年級快樂學園 新北樂齡ＳＨＥ

新北市教育局今(19) 日號召樂齡學習中心年齡加總近3萬歲的600位長者在豐年國小大 玩「樂齡體適能趣味爭霸賽」，由侯友宜市長揪長者共舞健康操， 並打退「事故」、「高糖」級「跌倒」三隻小精靈， 象徵守護長者ＳＨＥ-「安全Safe」、「健康Health」 與「活力Energy」，侯市長並指示新北校園社區極大化， 要打造高年級生的快樂學園，現場600多名「高年級生」 卯足全力投入競賽，場面熱鬧非凡。

侯友宜市長表示，新北校園是市民0-99歲全齡終身學習的場域， 校園將開放提供托老、托幼、運動中心等公有設施及服務； 希望長者透過樂齡學習讓身體更健康、生命更安全、天天有活力， 未來將打造新北校園成為「高年級」學園，讓新北校園社區極大化， 預計四年內打造50所高年級學園，讓長者就近多元學習， 新北成為學習型城市。

新北市區區有樂齡，於29區學校內設置31所樂齡學習中心， 是唯一連續四年榮獲樂齡學習政策全國特優等之縣市。 樂齡學習中心開設多元豐富課程，除在地特色與興趣課程外， 亦包含運動、健康、防詐騙、性平及交安等相關議題課程， 本次趣味爭霸賽項目包含性別平等、預防詐騙、交通安全、 減糖飲食、保命防跌等五大關卡，就是對長者學習成效的另類考驗。 現場並有100多名來自豐年國小、坪林國中、三重高中、 丹鳳高中及莊敬高職的學生世代志工提供美甲、按摩、茶道等服務， 讓長者收穫滿滿。

板橋樂齡學習中心的游海燕阿嬤生性熱心， 得知同學的先生罹患口腔癌，同學也因此罹患憂鬱症去世， 便義不容辭的協助同學先生與孩子居家照顧、張羅三餐， 期間仍不忘協助班務，直到同學先生身體好轉， 游阿嬤今年終於能抽空參加趣味競賽，她開心的說：「 每個關卡都很好玩，更棒的是會場外有學生服務區， 做完美甲除了指甲漂亮、心情也跟著快樂， 我想我會珍惜活著的每一個當下，讓心情都保持這麼愉快!」

教育局表示，本市樂齡學習中心於學校內積極推展代間教育， 校園間隨處可見學生與長者一起學習的溫馨畫面， 期望打造新北校園成為社區學園，鼓勵長者走出家門參與樂齡， 除能增進人際交流互動，更能透過吸收新知來活躍老化的大腦， 甚或找到自己的第二專長，在意想不到的領域大放異彩， 歡迎55歲以上長者加入樂齡大家族，開啟人生精彩的第三樂章！