農曆春節資金周轉潮出現 北富銀信貸專案速到位

明年農曆春節距今僅剩一個月，家家戶戶已開始除舊佈新， 裝潢翻修、添購家具、換新車、買年貨等需求增加， 台北富邦銀行表示，以過去2年民眾申辦信貸的狀況來看， 農曆春節前1個月資金需求相較強烈，平均月成長20%~30%。 為滿足不同客群的資金需求， 北富銀今年特別針對不同族群規劃專屬的信貸專案，核貸額度高、 速度快，還可輕鬆透過手機線上申辦，省去跑銀行、等排隊的麻煩。

北富銀觀察，由於年節前是消費旺季，多數小企業主、 小本經營的商家會增加設備提高產量或為年節提前備貨， 也有發放員工年終獎金的需求，短期資金需求量相當大。 這樣的客群相對需要即時、靈活的資金周轉，北富銀「老闆好款貸」 就有隨借隨還的特色，免綁約可隨時還款， 且提前償還不用付違約金，資金運用更彈性；2020/1/31前 申貸，前三期享超低利率1.88%， 讓自營業主輕鬆備妥所需周轉金。

此外，年節期間個人最常見的三大資金缺口為除舊佈新、 新春紅包與送禮、闔家旅遊，而過完年孩子準備開學， 馬上要繳一筆學雜費，若資金壓力較大， 可以透過個人信貸來減輕負擔，北富銀針對上班族推出「心有所數」 信貸活動，利率只要2.59%起，2020/1/31前線上申辦 即可抽迎鑫春福袋，iPhone11 Pro Max等多項大獎等你帶回家。 如果是年收入百萬且具專業執照之五師(醫師、律師、建築師、 會計師、機師)，2020/1/31前申請「菁英信貸」 享一段式破盤利率只要1.95%起，優於市場水準， 貸款額度最高新台幣500萬元； 另外針對公私立各級學校的正式教師或學校主管，北富銀提供「 富樂退信貸」利率2.76%一口價， 若是北富銀的薪轉戶還可獨享優惠利率2.56%， 活動進入倒數計時，只到今年12/31， 提醒有需求的民眾可及早申辦，輕鬆過好年！

不論是小企業主、商家或受薪族群，年收入滿30萬元， 不需抵押擔保品、免保證人，即可向北富銀申辦信貸， 免去向親友開口借錢的尷尬；而申辦流程也很簡單， 不需花時間親臨分行，透過手機即可送出申請， 拍下身分證正反面與薪資收入文件輕鬆上傳，最快8小時核貸， 既有的北富銀客戶還可線上秒速簽約，資金快速到位。 四大信貸專案內容詳情請洽詢分行，或致電諮詢專線0809- 01-02-03。