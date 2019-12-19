研究: Juul電子煙配方與「萬寶路」雷同!　好吸入也易成癮

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）根據美國研究指出，知名電子煙製造商 「Juul」使用的致癮、口味配方，與全球熱銷的「萬寶路」紙菸非常類似！對於沒有抽過菸的新手來說較易吸入和不會嗆到，但也代表著更容易成癮。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，美國奧勒岡州(Oregon)波特蘭州立大學(Portland State University)研究員對電子煙進行調查研究，最新發現備受爭議的電子煙製造商「Juul Labs Inc.」使用的尼古丁配方、味道及致癮成分，與全球知名的「萬寶路」(Marlb*ro)紙菸幾乎相同。

研究還指出，這幾乎相同配方的電子煙，對沒有抽過菸的青少年來說，是很容易入口，使用者較不易有作嘔、咳嗽或嗆到的反應，意味著更容易吸入較多尼古丁和成癮，也解釋了為什麼越來越多剛接觸菸品的年輕人成了 Juul 電子煙的愛用者。

台大家庭醫學部醫師、台灣青少年醫學暨保健學會詹其峰理事長強調，尼古丁就是青少年的「大腦毒素」，青少年被電子煙「鉤癮」後，至少有5大影響，第一是加速尼古丁成癮，一旦停止使用便會產生「戒斷症狀」變得焦慮、易怒、坐立難安、注意力無法集中。

第二是腦部發育障礙，青少年是大腦發育重要階段，此時任何菸品的尼古丁等同大腦毒素，嚴重影響腦部發育，引發青少年容易頭痛、學習障礙、情緒波動等症狀，甚至大腦發育遲緩的永久傷害。

第三是提高誘發癲癇、哮喘、肺部發炎等疾病的機率；第四是變成吸菸者，不吸菸的青少年受電子煙「鉤癮」後,未來吸菸機率提高6倍；最後是濫用大麻，使用過電子煙的青少年未來吸食大麻的機率增加3.5倍，甚至成為雙重或多重毒品濫用者!