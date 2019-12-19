【台灣2020大選倒數23天】立委候選人抽籤熱鬧滾滾 中選會31日公告名單

台南市18日上午舉行立委候選人號次抽籤，參選人支持者聚集在選委會外造勢。中央社 台南市18日上午舉行立委候選人號次抽籤，參選人支持者聚集在選委會外造勢。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導)今天12月19日，距離2020大選還有23天。昨(18)日中央選舉委員會舉行政黨票號次抽籤，共有19個政黨加入選戰。

中選會13日先舉行委員會議，審定通過第10屆立法委員選舉政黨及候選人資格。符合規定之政黨、原住民立法委員候選人，也在昨天12月18日舉行政黨及候選人姓名號次抽籤，區域立法委員候選人也於同日由各直轄市、縣(市)選舉委員會舉行候選人姓名號次抽籤。

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中選會將於12月31日公告候選人名單。

昨(18)日抽籤時，參選人大多當場喊出與籤號或自己姓名相關的吉祥話，以拉抬聲勢，加深選民印象。例如抽中6號，就說「六六大順」。抽中7號，就高喊「lucky 7」。

以六都來說，台北市8個立委選區這次共有56人參選立委。

高雄市也有8個選區、48人登記參選。中央社報導，其中第3選區（左營、楠梓區）競爭最激烈，共11人登記。

新北市共12選區72名參選人，除了部分參選人因故無法前往，而由選委會或委託他人代抽之外，其餘人皆在支持者陪同下前往選委會抽籤。

桃園市6個選區，區域立委應選6席，共有28人參選。

台中市立委選舉分8選區，共有42名參選人搶8席，其中參選人數最多的是第5選區的9人，最少的是第2選區的2人。

台南市區域立委投入選舉的共有13個政黨，6個選區共31名參選人。昨立委參選人難得齊聚一堂，更有人穿著皇帝服到場，吸引眾人與媒體目光。各參選人的支持者也聚集在選委會外造勢，場內場外都很熱鬧。

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中央社引述中選會表示，第10屆原住民立法委員選舉候選人共有21人，分別為平地原住民候選人10人，以及山地原住民候選人11人。

昨下午中選會舉行姓名號次抽籤，首先進行平地原住民候選人號次抽籤。依序分別抽出1號鄭天財（Sra．Kacaw）、2號巫化．巴阿立佑司、3號黃仁、4號高潞．以用．巴魕剌（Kawlo．Iyun．Pacidal）、5號曾美華、6號楊進福、7號達佶祐．卡造（Takiyo．Kacaw）、8號張寶美（Ungo．Panay）、9號陳瑩，以及10號廖國棟（Sufin．Siluko）。

其次進行山地原住民候選人號次抽籤，分別抽出1號伍麗華（Saidhai．Tahovecahe）、2號林曉婷、3號高畹芯、4號高金素梅、5號張曜羣（Lawpaw．Buya）、6號撒卡伊、7號伊斯坦大．貝雅夫．正福（Istanda．Paingav）、8號章正輝（Lemaljiz．Kusaza）、9號錢宥均、10號孔文吉與11號林信義。

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根據中選會13日審查通過結果：

一、 區域立法委員選舉部分：符合規定者410人

二、 平地原住民立法委員選舉部分：受理登記計10人，均符合規定。

三、 山地原住民立法委員選舉部分：受理登記計11人，均符合規定。

四、 全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉部分：計有19個政黨，提出217位候選人名單，其中全國不分區216人，僑居國外國民1人，符合規定者216人，不符合規定者1人，即前總統陳水扁。

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