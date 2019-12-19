公準精密攻衛星零件 明年獲利挑戰歷史次高

公準精密看好半導體設備和航太關鍵零組件發展，布局低軌道衛星零件產品。法人預估公準精密明年獲利挑戰歷史次高。

公準精密今天下午受邀參加第一金證券舉辦法人說明會，展望未來短期發展，公準精密董事長蘇友欣表示，持續布局包括微影製程設備和電子束檢測設備零組件等半導體設備。

法人預估，明年半導體微影製程設備零組件在單一客戶業績成長幅度，可望超過2成。

另外公準精密在航太產業布局航太致動/伺服閥、以及低軌道衛星零件等產品。其中航太伺服閥可衍生應用在機車防鎖死煞車系統、以及工具機、船舶、車輛等應用。

公準精密指出，目前航太產品已經獲得4家公司認證，其中與一家火箭公司合作，開發低軌道衛星零件產品，首批產品可望在明年第1季出貨，此外預估航太致動/伺服閥可望在明年明顯量產。法人預期明年航太致動/伺服閥業績占比可到1成。

在中長期目標能源產業，公司布局微渦輪引擎，可應用在環保綠能沼氣發電機、以及分散式電網基載電力等。在其他產業，公司也切入水刀切割設備，應用在航太產業的複合材料切割加工等。

展望明年，蘇友欣預期，明年將是充滿契機的一年。法人預估公準精密今年業績可望小幅成長，第4季毛利率可望上今年單季高點，明年每股純益可挑戰3元，目標站上歷史次高。

公準精密自結11月合併營收新台幣8809萬元，較去年同期8350萬元成長5.5%，累計今年前11月自結合併營收9.91億元，較去年同期10億元微減0.93%。今年前3季稅後淨利5239萬元，較去年同期6537萬元減少19.8%，前季每股稅後純益1.16元，略遜於去年同期EPS 1.64元。

公準精密主要從事高精度精密加工及航太等級特殊製程金屬精密加工，應用在顯示器設備、半導體、航太及能源產業等。產品橫跨顯示器設備零組件、半導體曝光機台零組件及IC封裝模具、航空電機致動器零組件、能源發電渦輪引擎零組件等。

從營收比重來看，今年前3季顯示器設備、半導體設備及航太國際級大廠OEM廠，三大產品營收比重分別是39%、36%及16%。公準精密主要客戶包括艾司摩爾（ASML）、漢微科、矽品、華泰、應用材料（Applied Materials）、UTAS、GE Power、Capstone等。（編輯：林興盟）1081219