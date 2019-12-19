35cm以上皆有罪 北京最嚴「限狗令」讓飼主哭著送「安樂死」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）由於犬隻傷人事件頻傳，中國北京通州區12月5日發佈新版「養犬管理規定」，要求居民不得飼養體長超過35公分的「大型犬」，要求3天內自行處置，否則一經發現將沒收犬只，並處罰飼主。消息一出引發民眾嘩然。

綜合媒體報導，隨著中國養狗人數逐年增加，縱狗傷人情況時有所聞，一些沒有公德心的飼主讓寵物四處便溺，讓許多民眾怨聲載道，而各地政府開始推行「文明養犬」，並出台一系列養犬規定。

中國湖北省公安廳今年6月曾出台一則「禁止飼養體長45公分以上犬只」的禁令，爾後遭各方抗議而叫停。

「綠黨」在臉書貼文指出，中國北京通州區12月5日要求，通州區所有樓房一律不准養體長超過35公分的「大型犬」，限3日內自行處置，3日後將聯合通州公安局進行檢查，一經發現將沒收犬只，並對狗主人進行處罰。

有飼主不願意愛犬被亂棒打死，只能含淚將狗送往動物醫院「安樂死」，醫院門口大排長龍。而負擔不起昂貴安樂死的飼主，就是能自己哭著打死或悶死愛犬，有網友感歎「這年頭沒有人權更無狗權」

此外，許多民眾對於政府認定的「35公分的大型犬」頗有微詞，表示「這個長度只能養養小型犬而已吧！很多狗都是腿太長而違規，以後只能養腿短的」

有中國網友抱怨「拉布拉多犬和黃金獵犬是導盲犬，很溫馴」「重點是不文明養犬，是飼主的問題，最後居然是狗承擔責任」「大概剩下吉娃娃能養了吧？」「連我家的貓都超過35公分…」

北京通州區出台的「限狗令」（圖/ 翻攝自「綠黨」臉書專頁）