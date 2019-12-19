閱讀、思考與寫作的創意推手—王淑芬

在愛學網108年的名人講堂中，邀請到了著名兒童文學作家王淑芬老師，一同製作這期的名人講堂，在這期的影片裡面，我們可以看到王淑芬老師投入兒童文學創作的心路歷程，以及如何藉由手工書帶孩子們牽起閱讀與寫作的橋樑。

《君偉上小學》的創作歷程

我的代表作應該就是這套書吧，叫做君偉上小學，它一套一共有6本，想當初出第一本1年級鮮事多的時候，其實是紀錄我兒子讀小學1年級時候的，一些在學校裡，然後在家裡跟我的一些互動，以及在學校跟老師同學的互動，沒想到在報紙上發表的時候還蠻受歡迎的，所以是出版社主動找上我，然後就出版了這本書，之後陸陸續續就2年級、3年級一系列的就出版，然後一直到6年級，寫完6年級我總共花了大概10年的時間。



來自香港的訊息

最近我收到來自香港的一則訊息，一名香港的讀者跟我說，我的這套書被轉譯為「點字版」，供視障者閱讀。

那我心裡那一剎那的感覺就是，原來我就是一個小小的作者，可是我的寫作的心意能夠以不同的、多元的方式，被各式各樣的人讀到，那一剎那我其實是非常感動的。

《花兒的心事》的創作故事

我有篇文章被收錄進教科書裡面，就是《花兒們的心事》，其中別笑仙人掌這篇故事，我覺得我寫這篇是有感而發，意思就是說，如果你就是一個不一樣的你，你在一個群體當中，你就是跟別人不一樣，然後那些比較多數的別人，對你是比較不友善的話，你如何還能夠自己很有自信的在這個群體當中好好過你的日子。

推廣手工書與閱讀和寫作的關係

為了希望能夠喚起小朋友的寫作的興趣，我於是在當年帶很多讀書會的時候，推動一個手工書的活動叫做「讀完一本書以後，做一本書」。

比如我曾經應用在我有一年帶一本小說叫做《小王子》，讀完《小王子》之後，我們每一個人做一本心形的《小王子》，然後在這心型的手工書裡，每一頁寫下我們對這篇故事的一些想法，所以小朋友藉由手工書這樣的活動，就會覺得我是在做一個好玩的東西，而不是在寫東西，所以我認為閱讀到寫作可以藉由做手工書搭上一個很很美好的橋樑。

帶領孩子閱讀與思考的方法

其實我最想要跟小朋友聊的，就是一件事情在有答案之前，你去思考問題是什麼也許是更重要的，所以我很希望在我的書中，就是先提問個好問題，然後讓小朋友去思考可能的答案是什麼，而且我的很多故事當中呢，答案不是只有一個，我甚至希望小朋友思考就是，說不定這個問題根本沒有答案，那麼會不會讀完以後更困惑呢，我覺得困惑是好事耶，因為有困惑你就會想要想更多。

貓巧可的哲學童話

我這幾年用我家的貓咪巧可為主角設計的兒童哲學書，因為我家的貓咪很喜歡常常對著窗外思考，他可能其實是在聽鳥叫聲，那個形象我覺得很有趣，於是我就把它化為書中的主角叫做貓巧可，然後寫了一系列的貓巧可的哲學童話。

想藉由創作對孩子說的話

我希望跟孩子們聊聊，你在這個成長階段，你可能會遇到的一些小小的挫折也好，偷偷地喜歡上誰那種歡樂、喜悅也好，我希望用我的靈魂來交換小朋友的那種被知道了、被聽到的、被懂得的那種快樂，每當我寫出一本著作，然後交出去的時候，加上如果有讀者回饋給我的時候，我覺得那個時候就是身為一個寫作者最大的幸福時刻吧。

王淑芬鼓勵孩子的一段話

小朋友，想辦法讓自己的興趣成為專長，你就會是自己的神仙教母，什麼願望都能達成喔。

看完這期的名人講堂，相信觀眾們都能感受到王淑芬老師對閱讀寫作的熱忱，並且藉由手工書的推廣，讓孩子們也能愛上閱讀，藉此培養思考、寫作的能力。

(國家教育研究院圖片)