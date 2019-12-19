台北北投雅樂軒酒店推出紫醉金迷下午茶組

台北北投雅樂軒酒店以季節為主題所設計的下午茶組，一直以來都獲得熱烈回響，在這個冬季推出全新的「紫醉金迷」雙人下午茶組合，以魔幻神秘的紫色與奢華的金色，打造視覺與味覺雙重驚喜的限定午茶時光。

「紫醉金迷」雙人下午茶組合，上層為黑醋栗馬卡龍、63％苦味巧克力，中層是野莓果凍杯、香芋塔、藍莓奶霜，下層有煙燻鮭魚三明治、雞肉番茄生菜、希臘黃瓜三明治、黑松蛋三明治。另外還附上傳統英式下午茶必備的司康餅。

手工製作的馬卡龍加入黑醋栗，水果與莓味襯托馬卡龍的香甜。形狀與顏色如同紅唇的紅唇巧克力採用進口的瑞士巧克力，63％苦味巧克力散發出濃郁、成熟而迷人的味道。

英式司康餅採德國進口的奶油，比一般市售司康餅有更濃醇的奶香味。司康餅裡的葡萄乾先經蘭姆酒泡製，酒漬葡萄乾平衡了司康餅整體口感，多吃也不會膩。野莓果凍杯採100％純法國進口黑莓果，無添加任何香料，就連一滴水都沒加的純黑莓果泥，吃起來有淡淡的薰衣草香與果香。香芋塔由新鮮的大甲芋頭搭配白海綿蛋糕，吃起來軟嫩、不油膩。藍莓奶霜採用手工卡士達餡，加上整顆新鮮藍莓，再以可食用金箔裝飾，增添不凡貴氣。

最特別的是煙燻鮭魚三明治，整隻7公斤的鮮鮭魚由菲力部位切片後，以獨特煙燻手法與原產於南美洲的紅藜麥炒過後，在吐司上塗酸奶並加入紅洋蔥，最後放入煙燻鮭魚片，撒上紅藜麥，味道鮮甜可口，久久不能忘懷。

雙人下午茶可享飲品，除了每人可選1杯法國氣泡酒，或是用玫瑰風味特飲加上藍柑橘特飲搭配的紫醉金迷無酒精特調外，還有2杯咖啡或唐寧茶無限暢飲，優惠價NT$880+10％。