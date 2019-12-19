12/15福泰飯店集團慈善聖誕音樂會 圓滿歡喜

邁入佳節氣氛濃厚的聖誕月，在這充滿愛與感恩的月份裡，福泰飯店集團為擴大回饋社會，15日下午首辦愛心「慈善聖誕音樂會」，非常榮幸邀請「紐約知名大提琴演奏家」郭虔哲先生、邱奕勲先生、蔡威逸先生及林昕眉小姐共四位大提琴家蒞臨現場，為天主教善牧基金會孩子們愛心演奏7首聖誕樂曲，大家耳熟能詳的Joy to the world及聖誕夜前夕必聽的Silent Night。

郭虔哲老師也獻身親自告訴大家眾多聖誕節的經典故事，結合動聽的大提琴旋律寓教於樂，現場滿室溫馨與祝福。現場計有出席60多名的善牧基金會孩子及熱情聽眾，同時福泰更精心準備了「聖誕福袋」及可愛的桔子人玩偶，送給善牧基金會的孩子們，現場熱鬧歡喜。

另外透過福泰飯店集團總裁兼延平基金會董事長-廖東漢先生的引薦，熱衷公益的郭虔哲先生將於12/21(六)集結21位著名音樂演奏家，在台北市立美術館聯訣舉辦一場空前絶後的慈善音樂會，以不售票的方式回饋社會，與大家在大提琴的美妙樂章中共享歡樂聖誕。



福泰飯店集團帶領旗下三個品牌:福泰商務飯店、桔子商旅及礁溪山形閣共9家飯店，即日起至12/31攜手與「天主教善牧基金會」暖心推出「慈善聖誕月Lovely Christmas」住房專案，訂房即可獲得由知名插畫家湯舒皮及善牧基金會小朋友與志工們繪製的「2020善牧公益桌曆」，每房只要NT$2,000起。誠邀旅人們在歲末年終一起出遊力挺公益慈善，別具紀念意義。