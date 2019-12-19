網紅力挺「來去總統府住一晚」遭批　文總：創意突破台灣外交困境

「來去總統府住一晚」吸引各國網路名人報名參加（圖/Kim Ju Hyeok） 「來去總統府住一晚」吸引各國網路名人報名參加（圖/Kim Ju Hyeok）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「來去總統府住一晚」惹議！主辦單位文化總會媒體部主任湯佩儀表示，友善包容的人情味，是台灣人民共同打造出的國家品牌，讓世界看見友善台灣、增加台灣在國際能見度，對每一位台灣人來說，是件美好且必須堅持的事。

總統府力邀國際網紅「來去總統府住一晚」活動惹議遭批。聯合報導，獨派的「喜樂島聯盟」發言人張君瑜批評蔡英文總統「國家不是妳家，競選別裝成拚觀光」，要求中華文化總會秘書長林錦昌公布經費細目。國民黨立院黨團也質疑蔡英文搶當「網紅總統」，拿國家預算與網紅同框合作，「是要行銷台灣？還是行銷自己？」

湯佩儀表示，「來去總統府住一晚」在短短19天的報名時間，收到來自全世界33個國家地區，橫跨5大洲，總數達167組外國朋友的熱烈提案。文總更邀請社會觀察家詹偉雄老師、行腳作家吳鳳及知名旅遊部落客許傑，針對提案者在社群的影響力，自介提案影片的創意性，以及如何宣傳台灣等標準，評選出10組共來自11個國家之活動提案者。

湯佩儀說明，能在短時間內，讓橫跨5大洲的外國朋友，對台灣認識並產生興趣，且爭相提案，這是一個無法以金錢量化，完全是台灣人用友善多元的力量，投資國民外交最大的例證。

湯佩儀進一步解釋，觀看已經參與本案的9組外國朋友分享中，便能清楚地看出幾項指標：1、國際網紅的自流量增加台灣能見度；2、深度走踏台灣，不只總統府住一晚；3、展現多元開放的文化包容性。他們咸對台灣民主、自由與奔放的活力，在亞洲首屈一指感到肯定，並對台灣美食與友善的氛圍感到驚艷。

湯佩儀提到，德不孤，必有鄰，來去總統府住一晚能獲得國內外朋友的肯定，是台灣全民一起打造出以友善聞名的國家品牌形象成果，相信每一位台灣人會持續在自己的崗位，努力幫助台灣走向世界，讓世界看見台灣。